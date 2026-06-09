Στη σύλληψη μιας 14χρονης μαθήτριας προχώρησε η τοπική αστυνομία στη βόρεια Αγγλία, καθώς η ανήλικη θεωρείται ύποπτη για επίθεση με μαχαίρι και τον τραυματισμό τριών ατόμων, η οποία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (9/6) σε σχολείο της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο 14χρονοι μαθητές (ένα αγόρι και ένα κορίτσι), καθώς και ένας 27χρονος εργαζόμενος του σχολικού συγκροτήματος. Όπως διευκρίνισε η αστυνομία του Μάντσεστερ σε σχετικό δελτίο Τύπου και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία, καθώς τα τραύματά τους δεν δείχνουν σοβαρά.

Νωρίτερα, οι αστυνομικές αρχές είχαν γνωστοποιήσει την κινητοποίησή τους για περιστατικό που έλαβε χώρα σε σχολικό συγκρότημα επί της οδού Πλαντ Χιλ Ρόαντ, στην περιοχή του Μπλάκλεϊ. Για προληπτικούς λόγους, οι εγκαταστάσεις του ιδρύματος αποκλείστηκαν αμέσως.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, μέλη του προσωπικού του σχολείου αντέδρασαν γρήγορα και ακινητοποίησαν τη μαθήτρια προτού φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, αποτρέποντας έτσι περαιτέρω κίνδυνο για τους υπόλοιπους μαθητές και τους εργαζόμενους. Η έφηβη έχει τεθεί υπό κράτηση και ανακρίνεται.

«Αστυνομικοί θα διατηρήσουν ορατή παρουσία τόσο εντός του σχολείου, όσο και στην ευρύτερη γειτονιά, με σκοπό την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους κατοίκους», επεσήμανε στο δελτίο Τύπου ο αξιωματικός της αστυνομίας του Μάντσεστερ, Τζον Σίλβοκ. Ο ίδιος ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι οι Αρχές δεν αναζητούν άλλον συνεργό ή εμπλεκόμενο πρόσωπο για τη συγκεκριμένη επίθεση.