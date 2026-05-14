Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Οι υποστηρικτές του Υπουργού Υγείας ισχυρίζονται ότι οι υπουργοί που εμποδίστηκαν να εκφράσουν τις ανησυχίες τους για την ηγεσία του Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη θα κατευθυνθούν στο Νο 10 σήμερα το απόγευμα.

Οι αξιωματούχοι του Νο 10 είναι αμετάπειστοι ότι ο κ. Στρίτινγκ έχει τους αριθμούς για να προκαλέσει μια κούρσα ηγεσίας, η οποία απαιτεί την υποστήριξη τουλάχιστον 81 βουλευτών, το ένα πέμπτο του κοινοβουλευτικού κόμματος.

Ωστόσο, σύμμαχοι του Υπουργού Υγείας είπαν στην The Telegraph ότι έχει τους αριθμούς που χρειάζονται, αλλά ότι «τα πράγματα αλλάζουν».

Ο Στρίτινγκ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Κιρ Στάρμερ για 16 λεπτά πριν από την ομιλία του Βασιλιά την Τετάρτη, αναμενόταν να παραιτηθεί και να διεξαγάγει έναν αγώνα ηγεσίας εναντίον του Στάρμερ μόλις σήμερα. Οι σύμμαχοι του πρωθυπουργού πίστευαν ότι ο Εντ Μίλιμπαντ θα έμπαινε επίσης στο ρινγκ λίγο αργότερα.

Η Άντζελα Ράινερ άνοιξε επίσης την πόρτα για να συμμετάσχει σε μια πιθανή διεκδίκηση ηγεσίας το πρωί της Πέμπτης, αφού ισχυρίστηκε ότι είχε τακτοποιήσει το απλήρωτο φορολογικό ποσό των 40.000 λιρών το οποίο όφειλε.

Η πρώην αναπληρώτρια του Στάρμερ ισχυρίστηκε ότι είχε απαλλαγεί από κάθε σκόπιμη αδικοπραγία από το HMRC στο πλαίσιο έρευνας για τις φορολογικές της υποθέσεις, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να «σκεφτεί» την παραίτηση.

Οποιαδήποτε πρόκληση ηγεσίας θα ερχόταν εν μέσω μιας αυξανόμενης εξέγερσης των Εργατικών εναντίον του Κιρ Στάρμερ μετά τα καταστροφικά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών του κόμματος.

Υπάρχει απίστευτη οργή και πολλές διακηρύξεις από κυβερνητικές πηγές σήμερα, καθώς φαίνεται ότι ο Γουές Στρίτινγκ δεν έχει αποφασίσει ακόμη εάν θα ξεκινήσει μια πρόκληση ηγεσίας εναντίον του Κιρ Στάρμερ.

Οι σύμμαχοί του επιμένουν ότι έχει αρκετούς υποστηρικτές, αλλά άλλες πηγές του Εργατικού Κόμματος λένε ότι οι υποστηρικτές του είναι τώρα μουδιασμένοι επειδή άργησε πολύ να κινηθεί.

«Ο Γουές, πρέπει να κινηθεί σήμερα», είπε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του κόμματος. «Είχε μια δικαιολογία χθες με την ομιλία του Βασιλιά, αλλά δεν έχει δικαιολογία σήμερα. Πρέπει να το κάνει».

Ένας άλλος προσθέτει: «Έσπρωξε μερικούς ανθρώπους στην κορυφή και περιμένουν να τους ακολουθήσει. Έχει προκαλέσει όλο αυτό το χάος και τώρα μοιάζει να είναι στα χαμένα».

Οι σύμμαχοι του Κιρ Στάρμερ έδειχναν πεπεισμένοι σήμερα το πρωί ότι ο ο Στρίμινγκ μπορεί να προκαλέσει μια άμεση πρόκληση ηγεσίας.

Ισχυρίζονται ότι σε μια σειρά τηλεφωνημάτων αργά το βράδυ χθες, η ομάδα του Υπουργού Υγείας ζητούσε από τους βουλευτές να τον υποστηρίξουν για να προκαλέσει την κόντρα, αλλά αργότερα τους έλεγε να μεταφέρουν την ψήφο τους στον υποψήφιο που προτιμούσαν.

Υπάρχει κάποια συζήτηση για το αν αυτό είναι ακόμη δυνατό. Οι υποστηρικτές του Στάρμερ – που έχουν κίνητρο να μην γίνει διεκδίκηση – λένε ότι δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τον Εργατικό Κανονισμό.

Άλλοι λένε ότι εφόσον η παντοδύναμη Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή (NEC) των Εργατικών ορίζει τους κανόνες κάθε φορά, θα μπορούσαν να τους αλλάξουν.

Μια πολύ ανώτερη πηγή του Εργατικού Κόμματος είπε στην Telegraph ότι πιστεύουν ότι ο Στρίτινγκ θα ανακοινώσει ότι σκοπεύει να αμφισβητήσει τον Στάρμερ χωρίς τις 80 υποψηφιότητες που χρειάζονται, με την ελπίδα ότι η παραίτησή του θα προσελκύσει περισσότερη υποστήριξη.

Αυτό θα ήταν μια κίνηση υψηλού κινδύνου. Προς το παρόν, οι εναπομείναντες υποστηρικτές του Στάρμερ δεν πιστεύουν ότι βρίσκεται στο χείλος της εκδίωξης.