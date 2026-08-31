Ο κόσμος κατακλύζει τους δρόμους του δυτικού Λονδίνου, καθώς το μεγαλύτερο υπαίθριο καρναβάλι της Ευρώπης γιορτάζει 60 χρόνια, τιμώντας την καραϊβική ιστορία και κουλτούρα.

Το καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ καθιερώθηκε το 1959 για την ενίσχυση της κοινοτικής συνοχής μετά τις ρατσιστικές βιαιότητες σε βάρος του μεταναστευτικού πληθυσμού από τις Δυτικές Ινδίες.

Σήμερα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα υπαίθρια φεστιβάλ της Ευρώπης, γιορτάζοντας τον πολιτισμό της Καραϊβικής και φέρνοντας κοντά διαφορετικές κοινότητες μέσα από μουσική, άρματα, κοστούμια και χορό.

Εικόνες από το φανταχτερό καρβάλι:

Πηγή: theguardian