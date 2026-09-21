Νέα ταλαιπωρία περιμένει το επιβατικό κοινό στα βρετανικά αεροδρόμια, καθώς μια τεχνική δυσλειτουργία στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας προκάλεσε σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό που πλήττει τον πάροχο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στα αεροδρόμια του Μάντσεστερ, της Γλασκόβης και του Μπέλφαστ, ενώ τα αεροδρόμια του Λονδίνου, Γκάτγουικ και Σίτι, προειδοποίησαν το επιβατικό κοινό για αναμενόμενες δυσχέρειες στο πτητικό τους πρόγραμμα. Μέχρι τις 11:58 (ώρα Ελλάδας), είχαν ήδη καταγραφεί 24 ακυρώσεις.

Η αιτία και η κυβερνητική παρέμβαση

Σύμφωνα με τη NATS, το σημερινό πρόβλημα οφείλεται σε αστοχία συνδεσιμότητας στο κέντρο ελέγχου στο Πρέστγουικ της Σκωτίας. Ο πάροχος έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι το ζήτημα «δεν είχε σχέση με το θέμα πριν από δύο εβδομάδες», όταν ένα σφάλμα λογισμικού είχε προκαλέσει την ακύρωση περίπου 2.000 πτήσεων. Σε επίσημη ενημέρωση, η υπηρεσία διευκρίνισε: «Τα αεροδρόμια νότια του Μάντσεστερ γενικά δεν έχουν επηρεαστεί, όμως πτήσεις που κατευθύνονται βόρεια και πτήσεις που αναχωρούν από σκοτσέζικα αεροδρόμια υφίστανται αυτή την ώρα κάποια καθυστέρηση».

Η Βρετανίδα υπουργός Μεταφορών, Χέιντι Αλεξάντερ, διαβεβαίωσε ότι η βλάβη έχει πλέον επιλυθεί και τα συστήματα επανέρχονται σε κανονική λειτουργία. Μέσω του λογαριασμού της στο «X» ανέφερε: «Ξέρω ότι αυτό θα είναι πολύ εκνευριστικό για τους επιβάτες μετά το προηγούμενο θέμα». Μετά τα απανωτά προβλήματα, η υπουργός φέρεται να εξετάζει σοβαρά το μέλλον του Μάρτιν Ρολφ, διευθύνοντος συμβούλου της NATS, στη διοίκηση του οργανισμού.

Οργή από τις αεροπορικές εταιρείες

Οι συνεχιζόμενες τεχνικές αδυναμίες έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση των αεροπορικών εταιρειών, οι οποίες υπενθυμίζουν το χάος του Αυγούστου του 2023 που τους κόστισε 100 εκατομμύρια στερλίνες.

Η Ryanair ανακοίνωσε ότι 25.000 επιβάτες της ταλαιπωρούνται από τις σημερινές καθυστερήσεις, επαναφέροντας το αίτημά της για άμεση παραίτηση του Μάρτιν Ρολφ.

Η EasyJet προχώρησε σε ακυρώσεις συγκεκριμένων δρομολογίων, επικρίνοντας ευθέως τον πάροχο για την ανεπάρκεια των υποδομών του: «Αυτό, γι’ άλλη μια φορά, θέτει εν αμφιβόλω την αντοχή των συστημάτων της NATS και καταδεικνύει την ανάγκη για συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να αποφευχθούν αυτές οι επαναλαμβανόμενες δυσλειτουργίες».

Η British Airways εξέδωσε προειδοποίηση, ενημερώνοντας τους πελάτες της για πιθανά προβλήματα και ανατροπές στις σημερινές τους πτήσεις.