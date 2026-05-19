Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία ο τραγικός θάνατος της 24χρονης στρατιωτικού Κιάρα Σάλιβαν, μέλους του επίλεκτου σώματος King’s Troop Royal Horse Artillery. Η νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα μετά από πτώση από το άλογό της στο Royal Windsor Horse Show την Παρασκευή, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η νεαρή ιππέας έπεσε από το άλογό της περίπου στις 19:00, λίγο αφότου είχε αποχωρήσει από την αρένα όπου είχε συμμετάσχει σε επίδειξη παρουσία του βασιλιά Καρόλου Γ’.

It is with great sadness that we can confirm the death of Lance Bombardier Ciara Sullivan, who died on 15 May following a tragic incident at the Royal Windsor Horse Show. pic.twitter.com/1syjQNUCHI — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 18, 2026

Παρά την ιατρική φροντίδα που της παρασχέθηκε, η Σάλιβαν είχε υποστεί σοβαρά τραύματα και άφησε την τελευταία της πνοή.

Αποχαιρετώντας τη, ο διοικητής της τη χαρακτήρισε «εξαιρετική στρατιώτη και αναβάτρια». Ο πατέρας της Σάλιβαν έγραψε στα social media: «Η τιμή. Η υπηρεσία. Δεν θα ξεχαστούν ποτέ».

Η Κιάρα Σάλιβαν εντάχθηκε στον βρετανικό στρατό τον Νοέμβριο του 2020 και εκπαιδεύτηκε στο Army Training Centre στο Πίρμπραϊτ, πριν ενταχθεί στο King’s Troop Royal Horse Artillery τον Ιούνιο του 2021. Συνάδελφοί της ανέφεραν ότι είχε «φυσική σύνδεση» με τα άλογα και τα «αγαπούσε» πραγματικά.

Εκπρόσωπος του βρετανικού στρατού δήλωσε ότι πρόκειται για «τραγικό περιστατικό» και επιβεβαίωσε ότι η οικογένεια έχει ενημερωθεί, εκφράζοντας τη συμπαράσταση της μονάδας.

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλεϊ, ανέφερε πως η Σάλιβαν «υπηρέτησε τη χώρα με αφοσίωση» και ότι όλοι είναι «βαθιά σοκαρισμένοι και λυπημένοι από τον θάνατό της».

Συγκλονισμένος ο Κάρολος

Εκπρόσωπος του Παλατιού του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας ήταν παρόντα στην εκδήλωση τη στιγμή του δυστυχήματος.

Οπως σημείωσε, ο βασιλιάς «σοκαρίστηκε και λυπήθηκε βαθιά» όταν έμαθε για τον θάνατό της και σκόπευε να επικοινωνήσει με την οικογένεια για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του.

Η Σάλιβαν είχε λάβει μέρος στις τελετές για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ το 2022, καθώς και στη στέψη του βασιλιά Καρόλου το 2023.

Η παράδοση του Royal Windsor Horse Show

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο βασιλιάς Κάρολος και η δούκισσα του Εδιμβούργου παρακολούθησαν την εκδήλωση. Το Royal Windsor Horse Show αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς διοργανώσεις της βασιλικής οικογένειας και θεωρούνταν το αγαπημένο γεγονός της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1943, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την πολεμική προσπάθεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Στην πρώτη εκδήλωση είχαν παραστεί ο βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ’, η βασίλισσα Ελισάβετ –η μετέπειτα Βασιλομήτωρ– και οι πριγκίπισσες Ελισάβετ και Μαργαρίτα.