Σε φάση πολιτικής ανασύνταξης επιχειρεί να εισέλθει το βρετανικό αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK, με τον ηγέτη του, Νάιτζελ Φάρατζ, να απορρίπτει κατηγορηματικά τις νέες αποκαλύψεις περί παράτυπης χρηματοδότησης που ταλανίζουν τον πολιτικό του φορέα.

Από το βήμα του κομματικού συνεδρίου στο Μπέρμιγχαμ, ο 62χρονος πολιτικός επιχείρησε να αντεπιτεθεί σε αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως πόλεμο από το «σύστημα», βρίσκοντας μάλιστα στο πρόσωπο του Ζορντάν Μπαρντελά, προέδρου του γαλλικού Εθνικού Συναγερμού, έναν ισχυρό σύμμαχο.

Η «παγίδα» του Channel 4 και οι παραιτήσεις

Η συζήτηση γύρω από τα οικονομικά του Reform UK άνοιξε ξανά την Πέμπτη (3/9), έπειτα από ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Channel 4. Μέσω κρυφής κάμερας, στενός συνεργάτης του Φάρατζ καταγράφηκε να προτείνει τρόπους παράκαμψης της βρετανικής νομοθεσίας, η οποία επιτρέπει δωρεές μόνο από Βρετανούς ψηφοφόρους, προκειμένου το κόμμα να λάβει 500.000 λίρες από Αμερικανό πολίτη. Επιπλέον, το δίκτυο άφησε αιχμές για παράνομη πληρωμή ξένης εταιρείας για τη διεξαγωγή δημοσκοπήσεων, κάτι που ο Φάρατζ αρνείται.

Οι αποκαλύψεις οδήγησαν σε άμεσες εξελίξεις. Ο συνεργάτης Νταν Τζουκς και το κομματικό στέλεχος Τζέιμς Ορ απομακρύνθηκαν, εν αναμονή εσωτερικής έρευνας.

Ο ηγέτης του κόμματος υποβάθμισε το περιστατικό σε απλές «συζητήσεις καφενείου» που κακώς έγιναν, διαβεβαιώνοντας πως δεν παραβιάστηκε ο νόμος και δεν εισέρρευσαν ύποπτα κεφάλαια.

Χαρακτήρισε το ρεπορτάζ ως μια καλοστημένη «φάρσα» υποκινούμενη από ακροαριστερούς ακτιβιστές.

Το σύμφωνο με τον Μπαρντελά και οι πρώτες 100 ημέρες

Στην προσπάθειά του να αλλάξει την ατζέντα, το Reform UK παρουσίασε στο συνέδριο τον σχεδιασμό του για τις πρώτες 100 ημέρες μιας ενδεχόμενης διακυβέρνησης. Στην κορυφή των προτεραιοτήτων βρίσκεται η οριστική διακοπή των δρομολογίων πλοιαρίων με παράτυπους μετανάστες από τις γαλλικές ακτές.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η παρουσία του Ζορντάν Μπαρντελά ήταν κομβική. Ο Γάλλος πολιτικός υπέγραψε ένα «πρωτόκολλο συμφωνίας» με τον Φάρατζ και δεσμεύτηκε δημόσια πως, εάν ο Εθνικός Συναγερμός κερδίσει τις γαλλικές εκλογές του 2027, «θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του ώστε η Γαλλία να μην είναι πλέον η πόρτα εισόδου για τους παράνομους μετανάστες» προς τη Βρετανία.

Ένα καλοκαίρι πιέσεων και δημοσκοπικής υποχώρησης

Το πρόσφατο σκάνδαλο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εμποδίων που αντιμετωπίζει ο Φάρατζ τους τελευταίους μήνες.

Συγκεκριμένα, ο Φάρατζ ελέγχεται για τη μη δήλωση δωρεάς 5 εκατομμυρίων λιρών από τον δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων, Κρίστοφερ Χάρμπορν, λίγο πριν από την εκλογή του ως βουλευτή το 2024.

Παράλληλα, η αστυνομία εξετάζει ήδη ευρύτερα τις πηγές χρηματοδότησης του κόμματος.

Η φθορά αποτυπώνεται και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Οι Εργατικοί, με ώθηση από την ανάδειξη του Άντι Μπέρναμ στην πρωθυπουργία, έχουν πλέον προσπεράσει το Reform UK. Παρότι οι επόμενες εθνικές εκλογές αργούν (αναμένονται το 2029), πρόσφατη έρευνα της Ipsos δείχνει ότι δύο στους τρεις Βρετανούς δεν θεωρούν τον Νάιτζελ Φάρατζ έτοιμο να αναλάβει τα ηνία της χώρας.