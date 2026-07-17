Ο Άντι Μπέρναμ θα είναι ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την ανάληψη της ηγεσίας του κόμματος των Εργατικών, σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου.

Ο Μπέρναμ «εκτοξεύτηκε» από την περιφερειακή πολιτική σκηνή στο κατώφλι της Ντάουνινγκ Στριτ μέσα σε λίγες εβδομάδες. Πρόκειται για μια ασυνήθιστα ραγδαία άνοδο που του αφήνει ελάχιστο χρόνο για να προετοιμαστεί εν μέσω κλιμακούμενων οικονομικών και πολιτικών προκλήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπηρέτησε επί επτά χρόνια ως δήμαρχος του Μάντσεστερ προτού επανεκλεγεί στο Κοινοβούλιο τον Ιούνιο. Αναμένεται να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του πρωθυπουργού την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Ο Μπέρναμ επέστρεψε στο Ουεστμίνστερ με στόχο να γίνει πρωθυπουργός, σε μια περίοδο που η χαμηλή δημοτικότητα του απερχόμενου Κιρ Στάρμερ είχε προκαλέσει πανικό στους Εργατικούς για τις εκλογικές τους προοπτικές.

Η άμεση, λαϊκή του απήχηση τον κατέστησε την πιο ξεκάθαρη απάντηση του κόμματος απέναντι στην ανερχόμενη δυναμική του δεξιού κόμματος «Reform UK» του Νάιτζελ Φάρατζ.

Πώς έγινε πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ

Ο Μπέρναμ έγινε άμεσα ηγέτης των Εργατικών, αντικαθιστώντας τον Στάρμερ, αφού τον υποστήριξε η πλειοψηφία των στελεχών του κόμματος ώστε να εκλεγεί χωρίς να χρειαστεί εσωκομματική αναμέτρηση.

Σημειώνεται ότι εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2001 και στη συνέχεια υπηρέτησε στα υπουργικά συμβούλια των πρωθυπουργών Τόνι Μπλερ και Γκόρντον Μπράουν, αναλαμβάνοντας τη θέση του Υπουργού Υγείας το 2009.

Παρέμεινε βουλευτής μετά την απώλεια της εξουσίας από τους Εργατικούς το 2010, ενώ έθεσε ανεπιτυχώς υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος το 2010 και το 2015.

Αποχώρησε από το Ουεστμίνστερ το 2017 για να θέσει υποψηφιότητα για τη δημαρχία του Μάντσεστερ στη βορειοδυτική Αγγλία.

Αναδείχθηκε σε έναν ιδιαίτερα δημοφιλή δήμαρχο, γνωστό ως «Βασιλιά του Βορρά» για τη σθεναρή προάσπιση των συμφερόντων της μητροπολιτικής κομητείας του, κυρίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID, όταν πίεσε την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον να παράσχει μεγαλύτερη οικονομική στήριξη στις βόρειες περιοχές που βρίσκονταν αντιμέτωπες με αυστηρά lockdown. Επανεξελέγη το 2021 και το 2024.

Οι δεσμεύσεις του νέου πρωθυπουργού

Ο Μπέρναμ έχει δεσμευτεί να μεταβιβάσει εξουσίες από το Λονδίνο προς τις περιφέρειες της Βρετανίας, ενώ σχεδιάζει να μεταφέρει τμήματα του πρωθυπουργικού γραφείου στο Μάντσεστερ.

Έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θέλει να «εξετάσει σοβαρά» το ενδεχόμενο αύξησης των αφορολόγητων ορίων στο εισόδημα φυσικών προσώπων.

Στην ομιλία του στο Κοινοβούλιο, υποσχέθηκε να αναπτύξει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανέγερσης κοινωνικών κατοικιών από την περίοδο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι τοπικές Αρχές έχτιζαν περισσότερα από 100.000 σπίτια κάθε χρόνο.

Δήλωσε επίσης ότι θέλει να διασφαλίσει πως οι περιφέρειες θα έχουν «μεγαλύτερο δημόσιο έλεγχο σε βασικές υπηρεσίες όπως το νερό, η στέγαση, η ενέργεια και οι μεταφορές», βασιζόμενος στο εμβληματικό του μοντέλο δημόσιων συγκοινωνιών στο Μάντσεστερ.

Το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να θέσει τα λεωφορεία, τα τραμ και, μελλοντικά, τις προαστιακές σιδηροδρομικές γραμμές της πόλης υπό ενιαίο, τοπικό δημόσιο έλεγχο. Ωστόσο, ο νέος πρωθυπουργός δεν έχει αποκαλύψει ακόμη λεπτομέρειες για το πώς σκοπεύει να εφαρμόσει τις πολιτικές του για την ενέργεια και το νερό.

Ο ίδιος δηλώνει ότι θα κυβερνήσει βάσει του προεκλογικού προγράμματος (μανιφέστου) των Εργατικών του 2024, έχοντας αποκλείσει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Όμως, δεν είναι άμεσα σαφές πώς μπορεί να χρηματοδοτήσει τα σχέδιά του, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η δέσμευση του κόμματός του στις τελευταίες εκλογές να μην αυξήσει τους βασικούς φορολογικούς συντελεστές.

Πηγή: Axios