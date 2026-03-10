Το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon αναχώρησε το απόγευμα της Τρίτης, 10 Μαρτίου (ώρα Ελλάδας), από το Πόρτσμουθ της νότιας Αγγλίας με κατεύθυνση την Κύπρο ώστε να συμβάλλει στην αεράμυνα των Βρετανικών Βάσεων στο νησί.

Θεωρείται ένα από τα πλέον προηγμένα πλοία αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας στην Ευρώπη. Κύρια αποστολή του είναι η προστασία από εναέριες απειλές (μαχητικά αεροσκάφη, drones και βαλλιστικούς πυραύλους).

Δείτε βίντεο από την αναχώρησή του:

Διαθέτει το αντιαεροπορικό σύστημα Sea Viper, με πυραύλους Aster 15 και Aster 30, καθώς και το προηγμένο ραντάρ SAMPSON, που επιτρέπει ταυτόχρονη παρακολούθηση και εμπλοκή πολλαπλών στόχων. Είναι επίσης εξοπλισμένο με πυροβόλο 114 χιλιοστών, συστήματα εγγύς άμυνας και δυνατότητα μεταφοράς ελικοπτέρου (Wildcat) για αποστολές επιτήρησης και ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Το HMS Dragon έχει επανειλημμένα αναπτυχθεί στη Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα και στον Περσικό Κόλπο, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και σε αποστολές θαλάσσιας ασφάλειας. Σε περιόδους αυξημένης έντασης, χρησιμοποιείται συχνά για συνοδεία αεροπλανοφόρων και για ενίσχυση της ναυτικής παρουσίας του Ηνωμένου Βασιλείου σε κρίσιμες θαλάσσιες ζώνες.

Αξίζει να σημειωθεί πως θα χρειαστεί περίπου μια εβδομάδα για να φτάσει στην Κύπρο.