Με την ελπίδα να εντοπιστούν οι συνεργοί του πρώην συζύγου της στο μαρτύριο που βίωνε στη Βρετανία, η Λόρα Μπίσοπ (Laura Bishop) αποφάσισε να αποκαλύψει την ταυτότητά της. Το θύμα βιαζόταν κατ’ εξακολούθηση, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών που της χορηγούσε κρυφά ο ίδιος της ο άνδρας, ο οποίος μάλιστα προσκαλούσε και τρίτους στο σπίτι τους.

Η φρικιαστική υπόθεση εκτυλίχθηκε μέσα στην ίδια της την κρεβατοκάμαρα. Όπως έγινε γνωστό κατά τη δίκη του 48χρονου Ντάνιελ Μπίσοπ στο Μπρίστολ το 2022, ο δράστης συνήθιζε να ρίχνει κρυφά ηρεμιστικά στο ποτό της συζύγου του προκειμένου να την αναισθητοποιήσει. Στη συνέχεια προχωρούσε στον βιασμό της, φροντίζοντας να μεταδίδει ζωντανά τις ανατριχιαστικές του πράξεις στο ίντερνετ, έχοντας κανονίσει και τη συμμετοχή άλλων ανδρών.

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή της Λόρα, η οποία θυμάται να ξυπνά γυμνή την ώρα που κακοποιούνταν. Βλέποντας τον άνδρα της να στέκεται στην πόρτα του δωματίου, η πρώτη της σκέψη ήταν πως επρόκειτο να δολοφονηθεί.

Ο Ντάνιελ Μπίσοπ καταδικάστηκε τελικά σε κάθειρξη 14 ετών και 8 μηνών, έχοντας ομολογήσει τις κατηγορίες για βιασμό και χορήγηση ουσιών με σκοπό την τέλεση σεξουαλικού εγκλήματος. Ωστόσο, ο εφιάλτης για το θύμα δεν είχε τελειώσει.

Αναζητώντας την πλήρη αλήθεια, η Λόρα ξεκίνησε μετά τη φυλάκισή του να ηχογραφεί κρυφά τις τηλεφωνικές τους επικοινωνίες. Σε αυτά τα ηχητικά ντοκουμέντα, μέρος των οποίων έφερε στο φως το ITV News, ο πρώην σύζυγός της ακούγεται να παραδέχεται πως είχε φέρει στο σπίτι συνολικά επτά άνδρες, τους οποίους είχε βρει μέσω ιστοσελίδων ανταλλαγής συντρόφων, προκειμένου να τη βιάσουν. Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών επέστρεψε και δεύτερη φορά, ανεβάζοντας τον αριθμό των περιστατικών κακοποίησης στα οκτώ. Το «όχημα» για να την κρατά αναίσθητη πιστεύεται πως ήταν μια φαρμακευτική σκόνη που έριχνε στο τζιν τόνικ της.

Η υπόθεση παρουσιάζει ανατριχιαστικές ομοιότητες με εκείνη της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, η οποία έπεφτε συστηματικά θύμα βιασμού από δεκάδες άνδρες ενόσω βρισκόταν σε κατάσταση καταστολής από τον σύζυγό της.

Παράλληλα, η Λόρα αφήνει σαφείς αιχμές κατά των αστυνομικών αρχών, κάνοντας λόγο για ολιγωρία στην αξιολόγηση κρίσιμων πειστηρίων, όπως η ιατροδικαστική εξέταση των κλινοσκεπασμάτων, με αποτέλεσμα να διαφύγουν οι υπόλοιποι δράστες. Μιλώντας στο ίδιο δίκτυο, υπογράμμισε τον κίνδυνο που διατρέχουν ανυποψίαστες γυναίκες, οι οποίες ίσως συμβιώνουν σήμερα με τους άνδρες που συμμετείχαν στην κακοποίησή της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αυτά τα λάθη της αστυνομίας έχουν θέσει σε κίνδυνο και άλλες γυναίκες».

Από την πλευρά της, η αστυνομία μέσω εκπροσώπου της εξέφρασε τη λύπη της για την απογοήτευση που νιώθει το θύμα γύρω από τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας. Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος: «Παραμένουμε προσηλωμένοι στο να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να εντοπίσουμε τυχόν άλλους δράστες που διέπραξαν αδικήματα εις βάρος της και να διασφαλίσουμε πως θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».