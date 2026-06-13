Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ απέτισε φόρο τιμής την Παρασκευή στον Βρετανό ζωγράφο Ντέιβιντ Χόκνεϊ, που πέθανε σε ηλικία 88 ετών, χαιρετίζοντας έναν “γίγαντα του κόσμου της τέχνης και της ζωγραφικής”, έναν άνθρωπο “πραγματικά μοναδικό”.

“Φορούσε τη μεγαλοφυΐα του με την ίδια ελαφρότητα όπως τα αγαπημένα του κίτρινα Crocs που φώτιζαν τις δεξιώσεις στο Παλάτι”, έγραψε ο μονάρχης στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας “πολύ λυπημένος” για τον θάνατό του.