Ο βασιλιάς Κάρολος θα γίνει ο πρώτος μονάρχης της Βρετανίας στη σύγχρονη εποχή που θα δημοσιοποιήσει τον προσωπικό του φορολογικό λογαριασμό.

Οι φορολογικές πληρωμές του θα δοθούν στη δημοσιότητα την Πέμπτη, ως ένα νέο στοιχείο στους ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς του παλατιού. Πηγές από το Μπάκιγχαμ αναφέρουν ότι η απόφαση αυτή ανήκει προσωπικά στον ίδιο τον βασιλιά.

Συγκεκριμένα θα δημοσιοποιηθούν οι φορολογικές πληρωμές του βασιλιά για το προηγούμενο έτος (2024-25), στις οποίες περιλαμβάνεται ο φόρος επί των εισοδημάτων του, όπως τα κέρδη από το Δουκάτο του Λάνκαστερ, τυχόν προσωπικές επενδύσεις, καθώς και έσοδα από τις ιδιωτικές του εκτάσεις, όπως το Σάντριγχαμ και το Μπαλμόραλ.

Οι μονάρχες δεν είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν φόρο εισοδήματος, φόρο κληρονομιάς για όσα λαμβάνουν από προηγούμενο μονάρχη, ούτε φόρο κεφαλαιακών κερδών.

Ωστόσο, ο βασιλιάς πληρώνει εθελοντικά φόρο εισοδήματος και φόρο κεφαλαιακών κερδών για κάθε πώληση ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων.

Έτσι, το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε θα αποκαλυφθεί για πρώτη φορά, συμπεριλαμβανομένου του φόρου επί των κερδών του Δουκάτου του Λάνκαστερ, τα οποία πέρυσι ανήλθαν σε περίπου 24 εκατομμύρια λίρες.

Αυτή η κτηματομεσιτική επιχείρηση, η οποία περιλαμβάνει εκτάσεις στη βόρεια Αγγλία και ακίνητα στο κεντρικό Λονδίνο, αποτελεί την κύρια πηγή του προσωπικού εισοδήματος του μονάρχη.

Η απόφαση για στροφή προς τη μεγαλύτερη διαφάνεια φαίνεται να εναρμονίζεται με το κοινό αίσθημα. Στον απόηχο των σκανδάλων του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, βουλευτές ήταν μεταξύ εκείνων που απαιτούσαν περισσότερη διαφάνεια σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές των μελών της βασιλικής οικογένειας.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δηλώνει ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας εκσυγχρονισμού για μεγαλύτερη διαφάνεια και για να «ενθαρρυνθεί η ευρύτερη κατανόηση της λογοδοσίας μας».

Εκπρόσωπος του Παλατιού δήλωσε ότι αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για μεγαλύτερο άνοιγμα προς το κοινό.

«Με απλά λόγια, συνεχίζουμε να εκσυγχρονιζόμαστε και να εξελισσόμαστε», ανέφερε ο εκπρόσωπος, δεσμευόμενος για την ετήσια δημοσιοποίηση των φόρων του βασιλιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και την περίοδο που ήταν Πρίγκιπας της Ουαλίας, ο Κάρολος αποκάλυπτε το ύψος των φόρων που κατέβαλλε.