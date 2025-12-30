Ένας οδηγός πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ένοπλους αστυνομικούς μετά από ένα τροχαίο στην οδό London Road στο Thetford του Norfolk, το βράδυ της Κυριακής (28/12). Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 8:25 μ.μ. όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ένα βαν Mercedes. Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν τον άνδρα, περίπου 60 ετών, να κραδαίνει ένα πιστόλι και να κατευθύνεται προς ένα κορίτσι πριν τρέξει σε κοντινό συγκρότημα κατοικιών.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και ακολούθησε καταδίωξη. Ο ύποπτος πυροβολήθηκε περίπου μισό μίλι από τον τόπο του ατυχήματος, στον αυτοκινητόδρομο A11. Διακομίστηκε άμεσα για ιατρική βοήθεια, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγο πριν τις 10:15 μ.μ. Η Ανεξάρτητη Υπηρεσία Αστυνομικής Συμπεριφοράς (IOPC) ανέλαβε την έρευνα για τη χρήση πυροβολισμών από την αστυνομία.

Η αστυνομία του Νόρφολκ εντόπισε το βαν Mercedes το οποίο είχε υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές στο σημείο της σύγκρουσης, ενώ το δεύτερο όχημα, ένα Honda Jazz, ήταν τρακαρισμένο στη μία πλευρά και ο οδηγός του ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά. Μάρτυρες δήλωσαν ότι άκουσαν έναν ήχο κρότου και έπειτα παρατήρησαν τις γυναίκες και τον άντρα, που φώναζαν στο σημείο του ατυχήματος.

Η Amanda Rowe, διευθύντρια του IOPC, δήλωσε ότι η έρευνα για το περιστατικό είναι στα αρχικά της στάδια, με στόχο να διαλευκανθούν οι συνθήκες και οι αποφάσεις των αστυνομικών που εμπλέκονται. Η αστυνομία του Νόρφολκ συνεργάζεται πλήρως για την επιτυχημένη διεξαγωγή της έρευνας και έχει ήδη παραδώσει όλο το σχετικό υλικό.