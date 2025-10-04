Ένα αποτρόπαιο γεγονός συνέβη Στο Μπράντφορντ της βόρειας Αγγλίας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από δεκαετίες σιωπής έχει προκαλέσει σοκ και οργή.

Ο Ράτζα Ζουλκουρνίν, 42 ετών, καταδικάστηκε σε 23 χρόνια φυλάκιση για τη μακροχρόνια κακοποίηση ενός ανήλικου κοριτσιού, το οποίο είχε τοποθετηθεί υπό την κρατική προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μια 15χρονη έφηβη, που είχε τοποθετηθεί σε ίδρυμα στο Μπράντφορντ στη Βρετανία, «παντρεύτηκε» θρησκευτικά τον Ράτζα Ζουλκουρνέαν, έναν Βρετανό πακιστανικής καταγωγής, σε μια ισλαμική τελετή.

Σύμφωνα με το BBC, η τελετή πραγματοποιήθηκε, παρά τις προειδοποιήσεις του προσωπικού για την εκμετάλλευση της νεαρής κοπέλας.

Το περιστατικό που αποκάλυψε τη διάλυση κάθε θεσμικού ελέγχου αφορούσε έναν παράνομο «γάμο» με βάση τον ισλαμικό νόμο (σαρία), στον οποίο συμμετείχε ο Ζουλκουρνίν, όταν το κορίτσι ήταν μόλις 15 ετών. Παρόντες, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ήταν μέλη της οικογένειάς του – και κοινωνική λειτουργός που είχε αναλάβει την εποπτεία της ανήλικης.

Η τελετή δεν είχε καμία νομική ισχύ, αλλά χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για να νομιμοποιήσει τη σχέση εξουσίας που ο Ζουλκουρνίν και οι συνεργοί του είχαν επιβάλει πάνω στην ανήλικη.

Ο Ζουλκουρνέαν, σήμερα 43 ετών, κρίθηκε ένοχος την Παρασκευή 3/10, για δέκα βιασμούς και εννέα σεξουαλικές επιθέσεις κατά της έφηβης.

Καταδικάστηκε σε 23 χρόνια φυλάκισης μετά από έφεση.

Το δικαστήριο άκουσε ότι ανάγκαζε το θύμα να φοράει ισλαμικά ρούχα, να ακολουθεί μια χαλάλ διατροφή, την απομόνωνε από την οικογένειά της που θεωρούσε «άπιστη» και την κλείδωνε μερικές φορές σε ένα κελάρι, όπου την στερούσε από τροφή, φροντίδα και εκπαίδευση.

Η αρχή της αποκάλυψης

Η υπόθεση ήρθε στο φως το 2019, όταν η Άννα, πλέον ενήλικη, βρήκε τη δύναμη να απευθυνθεί στην αστυνομία και να καταγγείλει όσα είχε υποστεί. Η καταγγελία της πυροδότησε μια πολυετή αστυνομική έρευνα, με τη συμμετοχή ειδικών μονάδων για εγκλήματα κατά ανηλίκων.

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν δεκάδες μαρτυρίες και αποδεικτικά στοιχεία που οδήγησαν στην απαγγελία κατηγοριών εναντίον οκτώ ανδρών. Μεταξύ αυτών, εκτός από τον Ζουλκουρνίν, περιλαμβάνονται οι Μοχάμεντ Ίμραν Άκραμ (42 ετών), Μοχάμεντ Σέζαντ Χουσεΐν (39), Μπασαράτ Χαλίκ (45), Γουάτζιντ Χουσεΐν (42), Μοχάμεντ Ναχίμ (39), Ναντίμ Άλι (39) και Σάφραζ Άχμεντ Λατίφ (40). Οι ποινές τους, αθροιστικά, φτάνουν τα 91 χρόνια κάθειρξης.

Η οργισμένη αγόρευση του δικαστή

Κατά την ανακοίνωση των ποινών στο Δικαστήριο του Μπράντφορντ, ο δικαστής Άχμεντ Ναντίμ απευθύνθηκε στους κατηγορουμένους με ιδιαίτερα σκληρά λόγια: «Καθένας από εσάς στέκεται εδώ επειδή συνέβαλε στην πρόκληση βαθιάς και διαρκούς βλάβης σε ένα παιδί που βρισκόταν σε απόγνωση. Εκμεταλλευτήκατε την ανάγκη της για στοργή και ασφάλεια για τη δική σας ικανοποίηση», είπε, τονίζοντας ότι «η αποτυχία των θεσμών –των γονέων, των κοινωνικών υπηρεσιών και της αστυνομίας– δεν μειώνει τη δική σας ευθύνη, αλλά περιγράφει το περιβάλλον μέσα στο οποίο δρούσατε».

Ο δικαστής χαρακτήρισε τη στάση του θύματος «πράξη θάρρους και αξιοπρέπειας», σημειώνοντας πως η ίδια «αναγκάστηκε να ξαναζήσει το τραύμα της για να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Από τα 18 στα 23 χρόνια φυλάκιση

Ο Ράτζα Ζουλκουρνίν είχε αρχικά καταδικαστεί σε 18 χρόνια κάθειρξης για δέκα βιασμούς και εννέα επιθέσεις απρεπούς χαρακτήρα, ωστόσο η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Εφετείο μετά από αίτημα της Εισαγγελίας, που θεώρησε την ποινή υπερβολικά επιεική. Το Εφετείο συμφώνησε και αύξησε την ποινή του στα 23 χρόνια, επιβάλλοντας παράλληλα διά βίου απαγόρευση επαφής με το θύμα και εγγραφή στο μητρώο δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων.

«Θεσμικό σκάνδαλο»

Το θύμα, σε συνέντευξή του στο BBC, κατήγγειλε «κάτι πολύ περισσότερο από μια υπόθεση κακοποίησης», χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «θεσμικό σκάνδαλο». «Ήμουν παντρεμένη με έναν κακοποιητή. Πώς ήταν δυνατόν ένα παιδί να παντρευτεί; Οι κοινωνικές υπηρεσίες το επέτρεψαν», αποκάλυψε.

Μεταξύ 2002 και 2004, η αστυνομία κατέγραψε 101 αποδράσεις της νεαρής κοπέλας. Κάθε βράδυ, πολλά αυτοκίνητα έφταναν μπροστά στο ίδρυμα, οι πινακίδες τους διαβιβάζονταν στις αρχές χωρίς να γίνεται αποτελεσματική παρέμβαση. Άλλοι άνδρες την κακοποίησαν επίσης, μεταξύ των οποίων ο Μπασάρατ Χαλίκ, ο οποίος είχε ήδη φυλακιστεί για σεξουαλικά αδικήματα και καταδικάστηκε εκ νέου τον περασμένο Ιούνιο.

Αδυναμίες των θεσμών και απαίτηση λογοδοσίας

Ο δικηγόρος του θύματος, Ντέιβιντ Γκρίνγουντ, κατηγόρησε τις κοινωνικές υπηρεσίες και την αστυνομία ότι έκλεισαν τα μάτια: «Το προσωπικό γνώριζε ότι διαπράττονταν σοβαρά εγκλήματα, όχι μόνο κατά αυτού του κοριτσιού, αλλά και κατά άλλων. Αυτό έπρεπε να σταματήσει αμέσως».

Το θύμα υπενθύμισε ότι και άλλες έφηβες είχαν καταγγείλει παρόμοιες κακοποιήσεις. «Οι γυναίκες που έλαβαν δικαιοσύνη τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό μέρος των θυμάτων», τόνισε.

Εθνική έρευνα για τις συμμορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Η αστυνομία του Δυτικού Yorkshire αναγνώρισε «σοβαρές παραλείψεις» στην προστασία των ανηλίκων, διαβεβαιώνοντας ότι έκτοτε έχει επενδύσει μαζικά στην πρόληψη και τις έρευνες. Η επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου του Μπράντφορντ, Σούζαν Χίντσλιφ, παρουσίασε επίσημες συγγνώμες, αναγνωρίζοντας ότι οι αρχές δεν προστάτευσαν το θύμα «όπως θα έπρεπε».

Ο βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε την έναρξη εθνικής έρευνας για τις συμμορίες που εκμεταλλεύονται σεξουαλικά παιδιά στην Αγγλία και την Ουαλία. Η έρευνα θα διαθέτει νέες δεσμευτικές εξουσίες για τη συλλογή μαρτυριών και την υποχρέωση των θεσμικών οργάνων να συνεργαστούν.