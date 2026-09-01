Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την απόφασή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος της παρουσίας του στο βρετανικό κοινοβούλιο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται περίπου έξι εβδομάδες μετά την απώλεια της πρωθυπουργίας και της εμπιστοσύνης του Εργατικού Κόμματος, κλείνοντας έναν κύκλο που ξεκίνησε με μια ιστορική εκλογική νίκη το 2024.

Η στροφή προς τις διεθνείς υποθέσεις

Αν και ο Στάρμερ είχε δεσμευτεί αρχικά να διατηρήσει την έδρα του μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, αποκάλυψε στην τοπική εφημερίδα Camden New Journal και στη συνέχεια με ανάρτησή του στο X ότι άλλαξε γνώμη. Ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε πως προτίθεται να αφήσει την τοπική πολιτική για να εστιάσει τη δραστηριότητά του στο πεδίο των διεθνών σχέσεων.

Η πορεία του Στάρμερ στην εξουσία υπήρξε δραματική. Ανέλαβε την ηγεσία των Εργατικών μετά τη συντριβή του 2019 και κατάφερε μέσα σε τέσσερα χρόνια να τους οδηγήσει σε μια σαρωτική πλειοψηφία. Ωστόσο, η κυβερνητική του θητεία σημαδεύτηκε από συνεχείς αλλαγές πλεύσης και αδυναμία σύνδεσης με το εκλογικό σώμα, γεγονός που οδήγησε σε ραγδαία πτώση της δημοτικότητάς του τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στο εσωτερικό του κόμματός του.

Η διεθνής παρουσία ως παρακαταθήκη

Στον αντίποδα των εσωτερικών προβλημάτων, η εξωτερική πολιτική θεωρήθηκε το πιο ισχυρό σημείο της πρωθυπουργίας του. Ο Στάρμερ ανέπτυξε στενή συνεργασία με τον Εμανουέλ Μακρόν για την υποστήριξη της Ουκρανίας, προχώρησε στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, επανεκκίνησε τις διπλωματικές επαφές με την Κίνα και διαχειρίστηκε τις απαιτητικές ισορροπίες στις σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η αποχώρησή του ανοίγει πλέον το δρόμο για αναπληρωματική εκλογή στην περιφέρεια Χόλμπορν και Σεντ Πάνκρας του Βόρειου Λονδίνου, χωρίς ακόμα να έχει οριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αν και το 2024 είχε κερδίσει την έδρα με διαφορά άνω των 11.500 ψήφων, η εκλογική μάχη αναμένεται με ενδιαφέρον, δεδομένου ότι ένας ανεξάρτητος υποψήφιος με ατζέντα εστιασμένη στη Γάζα είχε συγκεντρώσει τότε σχεδόν το 19%.

Η νέα εποχή υπό τον Άντι Μπέρναμ

Η διαδοχή στην πρωθυπουργία πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο με την άνοδο του Άντι Μπέρναμ, ο οποίος έγινε ο έβδομος ηγέτης της χώρας μέσα σε μία δεκαετία. Παρά το γεγονός ότι η αλλαγή ηγεσίας έδωσε μια δημοσκοπική ώθηση στους Εργατικούς, ο Μπέρναμ καλείται πλέον να διαχειριστεί τις σοβαρές κοινοβουλευτικές προκλήσεις με την επανέναρξη των εργασιών του σώματος.