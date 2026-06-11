Πολιτική κρίση προκαλεί στη βρετανική κυβέρνηση η παραίτηση του Υπουργού Άμυνας, Τζον Χίλι (John Healey). Ο κ. Χίλι, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιοποίησε την επίσημη επιστολή παραίτησής του προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «ποτέ δεν περίμενε ότι θα χρειαζόταν να γράψει» αυτό το κείμενο.

Η αποχώρηση του κορυφαίου υπουργού έρχεται ως αποτέλεσμα της παρατεινόμενης εκκρεμότητας γύρω από το κυβερνητικό Σχέδιο Επενδύσεων για την Άμυνα και της πλήρους διαφωνίας του με τη δημοσιονομική γραμμή που επέβαλε το Υπουργείο Οικονομικών.

Η επιστολή-καταπέλτης: «Αποτύχατε να δεσμεύσετε τους απαραίτητους πόρους»

Στο κείμενο της επιστολής του, ο Τζον Χίλι αφήνει σαφείς και βαριές αιχμές τόσο κατά του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, όσο και κατά του οικονομικού επιτελείου, κατηγορώντας τους για αδιαφορία και αμέλεια σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη διεθνή συγκυρία.

«Η περίοδος που διανύουμε απαιτούσε πρόσθετες επενδύσεις μέσω του Σχεδίου Επενδύσεων για την Άμυνα. Η εξαιρετική και εκτεταμένη εργασία που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο, υπό την επίβλεψη εμού, του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομικών, επιβεβαίωσε το μέγεθος της πρόκλησης και τις αυξανόμενες απαιτήσεις για την άμυνα», αναφέρει στην εισαγωγή του ο παραιτηθείς υπουργός.

Στη συνέχεια, ο κ. Χίλι περνά σε ευθεία επίθεση:

«Από τότε, εσείς δεν καταφέρατε και το Υπουργείο Οικονομικών δεν ήταν πρόθυμο να δεσμεύσει τους πόρους που χρειάζεται η χώρα για να προστατευθεί σε μια περίοδο αυξανόμενων απειλών».

Το παρασκήνιο της ρήξης και τα «ψίχουλα» του ΑΕΠ

Ο Τζον Χίλι ξεκαθαρίζει ότι η δημοσιονομική συμφωνία για το Σχέδιο Επενδύσεων στην Άμυνα, την οποία έλαβε, υπολείπεται σημαντικά των πραγματικών αναγκών της χώρας.

Όπως καταγγέλλει, η απαραίτητη πρόσθετη χρηματοδότηση μετατίθεται για το απώτερο μέλλον, παρά το γεγονός ότι η ανάγκη για άμεση στρατιωτική ετοιμότητα και οι πιέσεις των επιχειρήσεων θα είναι εντονότερες μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Στην επιστολή του, ο πρώην πλέον υπουργός παραθέτει συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία που αποδεικνύουν το μέγεθος της διαφωνίας.

Όπως γράφει : «Η δημοσιονομική συμφωνία για το Σχέδιο Επενδύσεων στην Άμυνα, την οποία έλαβα πλήρως, μόλις το απόγευμα της Δευτέρας αυτής της εβδομάδας, υπολείπεται σημαντικά όσων απαιτούνται για την άμυνα και για τη χώρα σε αυτή την επικίνδυνη συγκυρία.

Η πρόσθετη χρηματοδότηση μετατίθεται για αργότερα, ενώ οι πιέσεις των επιχειρήσεων και η ανάγκη επιτάχυνσης της στρατιωτικής ετοιμότητας είναι εντονότερες στα επόμενα δύο χρόνια. Οι αμυντικές δαπάνες φθάνουν μόλις στο 2,68% του ΑΕΠ το 2030, όταν ήδη αναμένεται να αγγίξουν το 2,6% από το επόμενο έτος με τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη».