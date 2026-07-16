Οργή και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στο Ηνωμένο Βασίλειο η καταδίκη ενός 18χρονου, ο οποίος παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά έναν ηλικιωμένο πεζό, εγκαταλείποντάς τον αβοήθητο στην άσφαλτο για να πάει στο σπίτι του να φάει… πίτσα.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε στο Ρέντκαρ του Βόρειου Γιορκσάιρ, έχει σοκάρει την κοινή γνώμη, κυρίως εξαιτίας της κυνικής συμπεριφοράς που επέδειξε ο νεαρός αμέσως μετά το ατύχημα.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης, 22 Απριλίου, όταν ο 18χρονος Σόνι Χόρσφαλ, οδηγώντας ένα Audi A4 το οποίο είχε αποκτήσει μόλις λίγες ώρες πριν, έχασε τον έλεγχο. Το όχημα εξετράπη της πορείας του, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε με μεγάλη ταχύτητα τον 84χρονο Έντι, ο οποίος επέστρεφε στο σπίτι του από μια τοπική παμπ.

Κάμερα ασφαλείας της περιοχής κατέγραψε τη σοκαριστική στιγμή της πρόσκρουσης, με το αυτοκίνητο να παρασύρει τον ηλικιωμένο και στη συνέχεια να εξαφανίζεται αναπτύσσοντας ταχύτητα, ενώ από τον τροχό του έβγαιναν σπίθες.

Δείτε το βίντεο:

Δεν είχε δίπλωμα και ασφάλεια

Η δικαστική έρευνα έφερε στο φως εξοργιστικές λεπτομέρειες για το παρελθόν και τη συμπεριφορά του 18χρονου. Ο νεαρός δεν είχε δικαίωμα να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι, καθώς του είχε ήδη αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης, ενώ το όχημα ήταν ανασφάλιστο.

Επιπλέον, βίντεο από το κινητό του τηλέφωνο αποκάλυψαν ότι λίγα λεπτά πριν από το τροχαίο οδηγούσε άκρως επικίνδυνα, κάνοντας προσπεράσεις και παραβιάζοντας επανειλημμένα κόκκινους σηματοδότες, ενώ καυχιόταν για το «θηρίο» που μόλις είχε αγοράσει.

«Τρώω πίτσα, νομίζω τον σκότωσα»

Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη θλίψη είναι τα ηχητικά μηνύματα που έστειλε ο 18χρονος σε φίλο του μέσω Snapchat, περίπου δύο ώρες μετά το ατύχημα. Αντί να καλέσει τις πρώτες βοήθειες για το θύμα του, ο Χόρσφαλ κρύφτηκε και έστειλε μηνύματα λέγοντας:

«Δεν ξέρω τι διάολο χτύπησα, τώρα τρώω πίτσα, φίλε».

Σε επόμενο μήνυμα, ωστόσο, παραδέχθηκε την πράξη του με κυνικό τρόπο: «Φίλε, ένας άνθρωπος διαλύθηκε. Πολύ άσχημα. Νομίζω ότι τον σκότωσα», περιγράφοντας παράλληλα πώς παράτησε το αυτοκίνητο και τράπηκε σε φυγή.

Οι βαριές συνέπειες για το θύμα και η καταδίκη

Ο 84χρονος Έντι έδωσε μάχη για τη ζωή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, φέροντας πολλαπλά κατάγματα στη λεκάνη, την πλάτη και το πόδι. Αν και επέζησε, η καθημερινότητά του καταστράφηκε, καθώς πλέον υποφέρει από χρόνιους πόνους και μπορεί να μετακινηθεί μόνο για ελάχιστα μέτρα με τη χρήση Π (περπατητήρα).

Ο δράστης συνελήφθη την επόμενη ημέρα και δήλωσε ένοχος για σωρεία αδικημάτων, ανάμεσα στα οποία η πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης από επικίνδυνη οδήγηση και η εγκατάλειψη θύματος. Το Δικαστήριο του Ντάραμ του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών και στέρηση της άδειας οδήγησης για τέσσερα χρόνια.

«Μου έκλεψε την αξιοπρέπεια»

Στη συγκλονιστική του δήλωση, ο 84χρονος περιέγραψε πώς η ζωή του άλλαξε ριζικά μέσα σε μια στιγμή:

«Αναρωτιέμαι αν θα νιώσω ποτέ ξανά ασφαλής, ακόμα και περπατώντας στο πεζοδρόμιο. Αυτό το περιστατικό δεν μου προκάλεσε μόνο σωματικά τραύματα. Μου στέρησε την αυτοπεποίθηση, την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπειά μου».

Από την πλευρά της, η αστυνομικός Ρέιτσελ Τζόνσον τόνισε πως η συγκεκριμένη τραγωδία ήταν απολύτως αποτρέψιμη, υπενθυμίζοντας ότι η οδήγηση είναι ευθύνη και όχι δικαίωμα, και ότι η απερίσκεπτη συμπεριφορά στον δρόμο καταστρέφει αθώες ζωές.

Πηγή: Dailymail