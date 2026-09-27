Σε εξέλιξη βρίσκεται εκτεταμένη έρευνα της βρετανικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, έπειτα από τη σύλληψη πέντε ατόμων με την κατηγορία του σχεδιασμού τρομοκρατικής επίθεσης. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή σε στρατιωτική εγκατάσταση της περιοχής, την οποία χρησιμοποιεί η Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, η οποία ηγείται των ερευνών, οι ύποπτοι τέθηκαν αρχικά υπό κράτηση για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών. Τις τοπικές αστυνομικές Αρχές συνδράμει η τοπική δύναμη του Γκλόστερσαϊρ, ενώ εξειδικευμένο κλιμάκιο πυροτεχνουργών του στρατού έχει αναλάβει τον έλεγχο σειράς ύποπτων οχημάτων.

Εκκενώσεις και μέτρα ασφαλείας

Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε τις Αρχές στην επιβολή ζώνης αποκλεισμού ακτίνας 400 μέτρων γύρω από το σημείο. Για προληπτικούς λόγους, πραγματοποιήθηκε εκκένωση 85 νοικοκυριών στην ευρύτερη περιοχή του Γουέλφορντ, ενώ πάνοπλοι αστυνομικοί απέκλεισαν πλήρως την πρόσβαση στη Βάση. Από την πλευρά της, η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία απέφυγε να προβεί σε λεπτομερείς δηλώσεις σχετικά με τα επιχειρησιακά μέτρα προστασίας του προσωπικού της.

Το Γουέλφορντ, στο δυτικό τμήμα της Αγγλίας, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη βάση RAF Fairford. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση αποτελεί κομβικό σημείο για τις αμερικανικές δυνάμεις, καθώς εκεί είχαν μετασταθμεύσει από τον Μάρτιο βομβαρδιστικά αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς. Η χρήση των βρετανικών υποδομών από τις ΗΠΑ για ειδικές αμυντικές επιχειρήσεις έχει επιβεβαιωθεί από την κυβέρνηση στο Λονδίνο, αποτελώντας αντικείμενο έντονων συζητήσεων.