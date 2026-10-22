Μια αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε σε πρωτάθλημα bodybuilding στη Βρετανία, βυθίζοντας στη θλίψη τον αθλητικό κόσμο. Ο 33χρονος αθλητής Ματέους Τσμούρα, με καταγωγή από το Γουέικφιλντ, κατέρρευσε ξαφνικά πάνω στη σκηνή την Κυριακή, την ώρα που διαγωνιζόταν στην κατηγορία του κλασικού bodybuilding.

Στον αθλητή παρασχέθηκαν αμέσως οι πρώτες βοήθειες στον χώρο των αγώνων, πριν μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο άτυχος άνδρας κατέληξε λίγες ώρες αργότερα, μόλις μία ημέρα πριν γιορτάσει τα γενέθλιά του. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα.

Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας

Η ομοσπονδία εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για τον αδόκητο χαμό του 33χρονου, στέλνοντας παράλληλα τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στη σύζυγο, την οικογένεια, τους φίλους και σε όλους όσοι τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν.

Ο Τσμούρα βρισκόταν στο ξεκίνημα της πορείας του στο άθλημα, καθώς είχε κάνει το ντεμπούτο του μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα, στις 4 Οκτωβρίου, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση σε αγώνα πρωτοεμφανιζόμενων στο Γιορκσάιρ.

Μάλιστα, το ζευγάρι είχε παντρευτεί μόλις πριν από δύο μήνες και είχε προπονηθεί μαζί λιγότερο από 48 ώρες πριν από το τραγικό συμβάν.

Η προειδοποίηση της συζύγου για απάτη με έρανο

Λίγο μετά τον χαμό του συζύγου της, η Πατρίτσια Τσμούρα προχώρησε σε δημόσια καταγγελία μέσω του λογαριασμού του εκλιπόντος στο Instagram, προειδοποιώντας το κοινό για έναν μη εξουσιοδοτημένο διαδικτυακό έρανο που συγκέντρωνε χρήματα επικαλούμενος την οικογένεια.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη συγκεκριμένη καμπάνια, δεν έδωσε ποτέ άδεια για τη δημιουργία της και δεν έχει εξουσιοδοτήσει κανέναν να μαζεύει δωρεές εκ μέρους της.

Απευθύνοντας θερμή έκκληση στον κόσμο να μην προσφέρει χρήματα στη συγκεκριμένη εκστρατεία, τόνισε πως αν η οικογένεια αποφασίσει μελλοντικά να ξεκινήσει κάποιον έρανο, αυτός θα ανακοινωθεί αποκλειστικά από επίσημους διαύλους.

Ευχαριστώντας το κοινό για τα κύματα συμπαράστασης, η σύζυγος του αθλητή εξομολογήθηκε πως βιώνει κάτι αφάνταστα επώδυνο και ότι τη δεδομένη στιγμή δεν διαθέτει τη δύναμη ή τις λέξεις για να πει περισσότερα.

Πηγή: nine