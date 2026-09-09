Σε τροχιά ποινικής διερεύνησης εισέρχεται το λαϊκιστικό, αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, καθώς η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου τη διενέργεια έρευνας για πιθανή παραβίαση των κανόνων περί πολιτικών χορηγιών.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν δημοσιογράφοι κατέγραψαν κρυφά στελέχη του σχηματισμού να συζητούν τη λήψη χρηματοδοτήσεων από αλλοδαπούς, πρακτική που απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, η αξιολόγηση των στοιχείων που προσκομίστηκαν υπέδειξε την ύπαρξη πιθανών αξιόποινων πράξεων που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Μάλιστα, η αστυνομική αρχή διευκρίνισε ότι τα υπό εξέταση αδικήματα παρουσιάζουν συνάφεια με προηγούμενη έρευνα που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από την Ειδική Ομάδα της Met και αφορά πάλι δωρεές προς το συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα.

Οι εξελίξεις αυτές ακολουθούν τις παραιτήσεις δύο στενών συνεργατών του Φάρατζ, οι οποίες υποβλήθηκαν μετά από δημοσιογραφική αποδομή που αποκάλυψε παραβίαση του εκλογικού νόμου μέσω κάλυψης του κόστους πολιτικών δημοσκοπήσεων από ξένο δωρητή.

Την ίδια στιγμή, η δημοσκοπική δυναμική του Reform Uk δέχεται ισχυρό πλήγμα, ενώ στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται και μια αμφιλεγόμενη χορηγία ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών προς τον ίδιο τον ηγέτη του κόμματος.

Από την πλευρά της, η ηγεσία του Reform Uk απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί παρανομίας, αποδίδοντας τις αποκαλύψεις σε μεθοδευμένη φάρσα ακτιβιστών για το κλίμα, ενώ παράλληλα δεσμεύεται για πλήρη συνεργασία με τις αρχές.