Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη νέα συμφωνία που υπέγραψε ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ με τις Βρυξέλλες, επαναφέροντας στο δημόσιο διάλογο το ευαίσθητο ζήτημα της μελλοντικής επιστροφής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως αναφέρουν Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, η σύνοδος κορυφής της Παρασκευής, όπου συμφωνήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο τροφίμων, η εμπορία εκπομπών ρύπων και η κινητικότητα των νέων, πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Παρότι ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν κατέθεσε κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επανένταξης, φρόντισε να αφήσει ανοιχτό το παράθυρο για ακόμη στενότερους δεσμούς με την Ευρώπη.

Η παρέμβαση της Τερέζα Μέι και το «δεκαετές σχέδιο» της κυβέρνησης

Η προοπτική αναθέρμανσης των ευρωπαϊκών σχέσεων προκάλεσε την άμεση αντίδραση της πρώην πρωθυπουργού, Τερέζα Μέι, η οποία ζήτησε να θεωρηθεί οριστικά κλειστό το κεφάλαιο του Brexit. Μιλώντας στο BBC, δήλωσε «κατάπληκτη» από το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων για επιστροφή στην ΕΕ, υπενθυμίζοντας την ετυμηγορία των πολιτών και καλώντας όλους να το αποδεχθούν και να προχωρήσουν.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, κυβερνητικά στελέχη δείχνουν αποφασισμένα να χαράξουν μια νέα πορεία. Ο υπουργός Επικρατείας για τις Ευρωπαϊκές Σχέσεις, Χάμις Φάλκονερ, αποκάλυψε στο Sky News ότι τον Δεκέμβριο ο Άντι Μπέρναμ θα παρουσιάσει αναλυτικά ένα δεκαετές σχέδιο για τη μελλοντική σχέση Λονδίνου και Βρυξελλών. Ο ίδιος χαρακτήρισε το Brexit «λάθος» που προκάλεσε περισσότερη ζημιά παρά όφελος, σημειώνοντας ότι οι διεθνείς ισορροπίες έχουν αλλάξει ριζικά από το 2016, ενώ απέφυγε να δεσμευτεί για νέο δημοψήφισμα, παραπέμποντας στις επόμενες γενικές εκλογές. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ τόνισε στο BBC ότι «όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι», διευκρινίζοντας πάντως πως η κυβέρνηση θα σεβαστεί τις δεσμεύσεις της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας.

Μετωπική επίθεση από Συντηρητικούς και Reform UK

Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης προειδοποιούν ανοιχτά ότι θα ανατρέψουν τη συμφωνία μόλις βρεθούν ξανά στην εξουσία. Ο αναπληρωτής αρχηγός των Συντηρητικών, Άλεξ Μπέργκχαρτ, μιλώντας στο Sky News, χαρακτήρισε το κείμενο «πολύ κακή συμφωνία» και διεμήνυσε πως μια μελλοντική κυβέρνηση του κόμματός του θα προχωρήσει οπωσδήποτε στην κατάργησή της, υποστηρίζοντας ότι η υιοθέτηση ευρωπαϊκών κανόνων θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις χωρίς να ρίξει ουσιαστικά τις τιμές των τροφίμων.

Εξίσου αιχμηρή ήταν και η τοποθέτηση του αναπληρωτή αρχηγού του Reform UK, Ρίτσαρντ Τάις, ο οποίος έκανε λόγο για «βήμα προς τα πίσω», εκτιμώντας ότι οι νέες ρυθμίσεις θα φορτώσουν με επιπλέον οικονομικά βάρη τόσο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και τα βρετανικά νοικοκυριά.