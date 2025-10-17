Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Τρεις Βρετανοί ακροδεξιοί εξτρεμιστές οδηγήθηκαν σήμερα στη φυλακή, με συνολική ποινή 29 ετών, για τον σχεδιασμό αιματηρών επιθέσεων σε τζαμιά και συναγωγές – επιθέσεων που, σύμφωνα με τους ίδιους, θα αποτελούσαν το «πρώτο χτύπημα» σε έναν επερχόμενο «φυλετικό πόλεμο».

Οι καταδικασθέντες, ο 25χρονος Μπρόγκαν Στούαρτ, ο 26χρονος Μάρκο Πιτσέτου και ο 35χρονος Κρίστοφερ Ρίνγκροουζ, είχαν συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2024 μετά από πολύμηνη έρευνα των αρχών. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν στη δίκη τους αποδεικτικά στοιχεία που αποκάλυπταν μια σαφώς οργανωμένη και ιδεολογικά φορτισμένη προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας με καθαρά ρατσιστικά και αντισημιτικά κίνητρα.

Το δικαστήριο του Σέφιλντ τούς έκρινε ενόχους για κατοχή και συγκέντρωση πληροφοριών χρήσιμων σε τρομοκρατικές πράξεις, ενώ ο Ρίνγκροουζ κρίθηκε επιπλέον ένοχος για την κατασκευή εξαρτήματος όπλου με τρισδιάστατο εκτυπωτή — μια ένδειξη ότι το σχέδιο βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο.

Σύμφωνα με την αγόρευση του εισαγγελέα Τζόναθαν Σάντιφορντ, οι τρεις άνδρες δόξαζαν τον Αδόλφο Χίτλερ και τους «ήρωες της λευκής τρομοκρατίας», όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, ενώ σε δεκάδες διαδικτυακά μηνύματα έσταζαν μίσος για μουσουλμάνους, Εβραίους και μετανάστες. «Ήταν πεπεισμένοι ότι πλησιάζει η ώρα για έναν πόλεμο των λευκών ενάντια σε όλους τους υπόλοιπους», είπε χαρακτηριστικά ο Σάντιφορντ.

Στην ίδια γραμμή, οι ερευνητές εντόπισαν συνομιλίες σε μια ομάδα Telegram με το όνομα Einsatz 14 – προφανή αναφορά στα ναζιστικά τάγματα θανάτου – όπου οι τρεις συζητούσαν όχι μόνο επιθέσεις σε χώρους λατρείας, αλλά και τη δολοφονία του τότε πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ και τον βασανισμό μουσουλμάνων θρησκευτικών ηγετών.

Ο δικαστής Τζόναθαν Κατς καταδίκασε τον Στούαρτ, που θεωρήθηκε ο «εγκέφαλος» της ομάδας, σε 11 χρόνια φυλάκιση, τον Ρίνγκροουζ σε 10 και τον Πιτσέτου σε 8.

Παρά τις προσπάθειές τους να παρουσιαστούν ως «αθώοι εθνικιστές», το δικαστήριο δεν πείστηκε – η υπόθεση αυτή έρχεται να υπενθυμίσει ότι η απειλή του ακροδεξιού εξτρεμισμού στη Βρετανία δεν είναι ούτε θεωρητική ούτε παρελθόν.

Πηγή: BBC