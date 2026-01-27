Οι Εισαγγελικές Αρχές άσκησαν δίωξη στον πρώην βουλευτή του Εργατικού Κόμματος, Κόνορ ΜακΓκίν, με την κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης, αφού ολοκληρώθηκε η έρευνα της Αστυνομίας για συμβάν που είχε λάβει χώρα τον Ιούλιο του 2022.

Η κομματική ιδιότητα του 41χρονου ΜακΓκίν είχε ανασταλεί το 2022, μετά τη μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του. Παρέμεινε ανεξάρτητος βουλευτής μέχρι τις Βουλευτικές Εκλογές του 2024.

Η Εισαγγελία ανέφερε ότι μια γυναίκα τον κατήγγειλε το 2022 για σεξουαλική επίθεση και από την έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ώστε να του ασκηθεί δίωξη. Η Αντεισαγγελέας του Νότιου Λονδίνου, Τζέσικα Γουόκερ, είπε ότι είναι «προς το δημόσιο συμφέρον» να διωχθεί ποινικά ο πρώην βουλευτής.

Ο ΜακΓκίν αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου τον επόμενο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ