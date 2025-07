Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η αστυνομία μιας πόλης στα προάστια του Λονδίνου, μετά τις ταραχές που σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης έξω από ένα ξενοδοχείο όπου διαμένουν αιτούντες άσυλο.

Οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν και τρία οχήματα υπέστησαν ζημιές κατά τα βίαια επεισόδια, διάρκειας πολλών ωρών, στην πόλη Έπινγκ της νοτιοανατολικής Αγγλίας.

Very ugly scenes in Epping tonight. Essex Police have seemingly called in help from the British Transport Police to try and manage the situation. The counter protesters are effectively penned in, and have been pelted with rocks, eggs and flour. The anger amongst the crowd is… pic.twitter.com/dBGdJ7CFj7

— Matt Capon (@MattLCapon) July 17, 2025