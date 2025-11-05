Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Συναγερμός σήμανε στη Βρετανία όταν ένοπλος εισέβαλε σε τρένο, προκαλώντας την αναστολή των δρομολογίων και μαζική κινητοποίηση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Daily Mirror, το περιστατικό σημειώθηκε σε δρομολόγιο μεταξύ Ίλφορντ και Ρόμφορντ, στα ανατολικά του Λονδίνου. Οι επιβάτες ενημερώθηκαν να παραμείνουν στις θέσεις τους, ενώ ένοπλες δυνάμεις της αστυνομίας σάρωσαν το βαγόνι για να εντοπίσουν τον ύποπτο.

Οι σιδηροδρομικές αρχές ανακοίνωσαν μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) ότι λόγω της «παράνομης εισόδου ατόμου που φέρεται να οπλοφορεί» υπήρξαν σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε πολλά δρομολόγια.

⚠Due to trespassers on the railway between #Ilford and Romford: Train services running through these stations may be delayed or revised. Disruption is expected until further notice. All service updates here👇https://t.co/GxSRNnojtz pic.twitter.com/fd44FRjXTw — Greater Anglia (@greateranglia) November 5, 2025

Λίγο αργότερα, η Αστυνομία Μεταφορών επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος συνελήφθη χωρίς τραυματισμούς, και πως δεν υπήρξε κίνδυνος για το κοινό. Οι αρχές ερευνούν τα κίνητρά του και εάν το αντικείμενο που κρατούσε ήταν όντως όπλο.