Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ συμφώνησε να προσφερθεί στρατιωτική επιμελητειακή υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία προκειμένου να απωθούνται επιθέσεις του υεμενίτικου κινήματος ανταρτών Ανσαραλά, γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, που πρόσκειται στο Ιράν, ανέφεραν χθες Δευτέρα μέσα ενημέρωσης.

Βρετανικά αεροσκάφη θα παρέχουν εναέριο ανεφοδιασμό σε σαουδαραβικά μαχητικά σε «αμυντικές» αποστολές, είπε ο Μπέρναμ σε δημοσιογράφους ταξιδεύοντας στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η αποστολή υποστήριξης του Λονδίνου θα περιοριστεί στα σαουδαραβικά καταδιωκτικά που υπερασπίζονται το βασίλειο έναντι των επιθέσεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Press Association.

Η χρήση των εναέριων δεξαμενοφόρων αεροσκαφών Voyager, της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, θα αρχίσει τις προσεχείς ημέρες και η αποστολή ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, είπαν Βρετανοί αξιωματούχοι στον Τύπο.

Η υποστήριξη αυτή προστίθεται στην ανάπτυξη του βρετανικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Sky Sabre στη Σαουδική Αραβία, που έχει γίνει ήδη.

Ο πρωθυπουργός Μπέρναμ είπε πως η υποστήριξη αποφασίστηκε να προσφερθεί προκειμένου να «προστατευτούν τα συμφέροντα της Βρετανίας και του συνόλου της περιοχής διότι, φυσικά, η Σαουδική Αραβία είναι στόχος επιθέσεων (και) ενδεχόμενων νέων διαταραχών».

Το Σάββατο, για πρώτη φορά μετά την επανέναρξη του πολέμου τον Ιούλιο ανάμεσα στο Ριάντ και την Ανσαραλά, η σαουδαραβική πρωτεύουσα έγινε στόχος επίθεσης των ανταρτών που πρόσκεινται στην Τεχεράνη.

Η Ανσαραλά εξαπέλυσε στις αρχές Σεπτεμβρίου έφοδο μεγάλης κλίμακας στην Υεμένη. Πλέον ελέγχει ολόκληρη την ακτογραμμή στην Ερυθρά θάλασσα, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχό της στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Ο πόλεμος στην Υεμένη γενικεύτηκε το 2014, όταν οι Χούθι κυρίευσαν την πρωτεύουσα Σαναά και άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα να επέμβει τον Μάρτιο του 2015 στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία για να υποστηρίξει τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.