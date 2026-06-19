Συναγερμός έχει σημάνει στις βρετανικές αρχές μετά από σιδηροδρομικό ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Μπέντφορντ, προκαλώντας τον τραυματισμό πολλών επιβατών.

Σύμφωνα με δημοσίευματα Μέσων Ενημέρωσης της χώρας, δύο αμαξοστοιχίες της εταιρείας East Midlands Railways συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα, γύρω στις 17:15 τοπική ώρα, σε μια απόσταση περίπου δυόμισι μιλίων νότια του σιδηροδρομικού σταθμού του Μπέντφορντ.

Στο συμβάν ενεπλάκησαν το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Νότιγχαμ με προορισμό τον διεθνή σταθμό St. Pancras του Λονδίνου, καθώς και μια δεύτερη αμαξοστοιχία που είχε αναχωρήσει από το Κόρμπι με την ίδια κατεύθυνση.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία από τα συστήματα ψηφιακής παρακολούθησης των σιδηροδρόμων, το τρένο που προερχόταν από το Κόρμπι φαίνεται πως προσέκρουσε με δύναμη στο πίσω μέρος της προπορευόμενης αμαξοστοιχίας του Νότιγχαμ.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και διασώστες.

Tην ίδια ώρα όλες οι γραμμές είναι κλειστές και δεν θα λειτουργούν τρένα του σιδηροδρόμου East Midlands από το St. Pancras για το υπόλοιπο της ημέρας.

«Συνιστάται στους επιβάτες να μην ταξιδεύουν», ανέφερε η National Rail Enquiries.