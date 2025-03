Ένα 13χρονο κορίτσι συνελήφθη στην Αγγλία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας αφού βρέθηκε το πτώμα μιας γυναίκας σε ένα σπίτι στο Γουελινγκμπόρο του Νορθχαμπτονσάιρ.

Η ανήλικη, η οποία δεν κατονομάζεται για νομικούς λόγους, κατηγορείται και για εμπρησμό με απόπειρα να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του.

Το θύμα η ταυτότητα του οποίου δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, εκτιμάται ότι είναι η 43χρονη Marta Bednarczyk, μητέρα τριών παιδιών, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας του Νορθχαμπτονσάιρ.

Η ιατροδικαστική έρευνα μετά τη νεκροψία, έδειξε την προκαταρκτική αιτία θανάτου, ως αποτέλεσμα βίαιου τραυματισμού με αιχμηρά αντικείμενα.

Η 43χρονη εντοπίστηκε στο εσωτερικό του σπιτιού χωρίς τις αισθήσεις της, από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι διασώστες απλά διαπίστωσαν τον θάνατό της.

🚨A 13-year-old girl has been charged with murder and arson after the body of a woman, believed to be 43-year-old Marta Bednarczyk, was found in a house fire in Wellingborough. She to appear in court tomorrow, March 12. #Wellingborough #Northamptonshire #BreakingNews #UKNews pic.twitter.com/KuFQsRL8JH

— Social Pulse Report (@Social_Pulse1) March 11, 2025