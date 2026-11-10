Στη σύλληψη ενός 41χρονου μέλους του Αμερικανικού Στρατού προχώρησαν οι βρετανικές διωκτικές αρχές την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας της Αντιτρομοκρατικής Αστυνόμευσης του Ηνωμένου Βασιλείου, σε στενή συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες, τον στρατό των ΗΠΑ και το FBI.

Ο 41χρονος συνελήφθη κοντά στο Γκλόστερ ως ύποπτος για αδικήματα βάσει των άρθρων 1 και 3 του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023 (National Security Act 2023). Σύμφωνα με επίσημες αναφορές της αστυνομίας, οι ισχυρισμοί και οι φερόμενες πράξεις αφορούν δραστηριότητες κατασκοπείας που συνδέονται με τη Ρωσία.

Στο πλαίσιο των ερευνών, αστυνομικοί διεξάγουν ελέγχους σε δύο τοποθεσίες στο Γκλόστερσαϊρ, ενώ ο συλληφθείς κρατείται σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου. Την υπόθεση χειρίζονται αξιωματικοί του CTP London, ενώ διευκρινίζεται ότι η έρευνα δεν συνδέεται με καμία άλλη εν εξελίξει υπόθεση της αντιτρομοκρατικής.

Οι δηλώσεις των αξιωματούχων

Βίκι Έβανς (Αναπληρώτρια Επίτροπος & Ανώτερη Εθνική Συντονίστρια Αντιτρομοκρατικής Ηνωμένου Βασιλείου): Χαρακτήρισε τη σύλληψη ιδιαίτερα σημαντική, επισημαίνοντας ότι αποτελεί προϊόν στενής συνεργασίας μεταξύ Βρετανίας και ΗΠΑ στον τομέα επιβολής του νόμου και εθνικής ασφάλειας: «Οι ισχυρισμοί είναι σοβαροί και η έρευνά μας βρίσκεται σε εξέλιξη […] Θα συνεργαστούμε για να λάβουμε δραστικά μέτρα εναντίον όσων υποψιαζόμαστε για οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα που θα μπορούσε να υπονομεύσει την εθνική μας ασφάλεια».

Κας Πατέλ (Διευθυντής FBI): Υπογράμμισε τη σοβαρότητα των κατηγοριών περί κατασκοπείας, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής: «Αυτό το FBI δεν έχει καμία ανοχή για κανέναν που παραβιάζει τον όρκο του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και του οποίου οι ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο την εθνική μας ασφάλεια και αυτή των εταίρων μας» . Όπως ανέφερε, τους τελευταίους 21 μήνες το FBI έχει προχωρήσει σε 167 συλλήψεις για υποθέσεις αντικατασκοπείας και κατασκοπείας, σημειώνοντας αύξηση 53%. Παράλληλα, ευχαρίστησε την Αντιτρομοκρατική του Ηνωμένου Βασιλείου, την MI5, τη βρετανική Αντικατασκοπεία Άμυνας και τη Διοίκηση Αντικατασκοπείας του Στρατού των ΗΠΑ.

Ταξίαρχος Σον Στίντσον (Διοικητής Αντικατασκοπείας Στρατού ΗΠΑ): Τόνισε ότι η υπόθεση υπενθυμίζει πως οι εσωτερικές απειλές παραμένουν υπαρκτές: «Η φερόμενη συμπεριφορά ενός ανώτερου στρατιώτη, στον οποίο έχουν εμπιστευτεί ευαίσθητες πληροφορίες, αποτελεί μια σοβαρή υπενθύμιση ότι οι απειλές από εσωτερικές πηγές είναι πραγματικές και επίμονες».

ΠΗΓΕΣ: METROPOLITAN POLICE, BBC