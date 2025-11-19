Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο, το Yantar, εντοπίστηκε τις τελευταίες μέρες στα όρια των βρετανικών χωρικών υδάτων βόρεια της Σκωτίας, προκαλώντας ανησυχία στο Λονδίνο και έντονη παρακολούθηση από το Βασιλικό Ναυτικό.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το πλοίο κινείται πέριξ της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) του Ηνωμένου Βασιλείου και ότι παρακολουθείται στενά από τις βρετανικές δυνάμεις. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που το Yantar αναπτύσσεται σε βρετανικά ύδατα μέσα σε λίγες εβδομάδες.

«Ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο, το Yantar, βρίσκεται στην άκρη των βρετανικών υδάτων βόρεια της Σκωτίας, έχοντας εισέλθει στα ευρύτερα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου τις τελευταίες εβδομάδες», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη Τύπου.

«Είμαστε έτοιμοι»

Ο Χίλι ανέφερε μεταξύ άλλων πως «έχουμε αναπτύξει αεροσκάφη της Βασιλικής Αεροπορίας (RAF) και φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού (RN) για να παρακολουθούν κάθε κίνηση του Yantar, το οποίο έστρεψε λέιζερ προς τους πιλότους μας. Το μήνυμά μου προς τη Ρωσία και τον Πούτιν είναι το εξής: σας βλέπουμε, ξέρουμε τι κάνετε… είμαστε έτοιμοι»

Το Yantar ανήκει στην ρωσική υπηρεσία GUGI (Διεύθυνση Ερευνών Βαθέων Υδάτων) και υπάγεται απευθείας στο ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Παρουσιάζεται ως ερευνητικό πλοίο, αλλά σύμφωνα με το Λονδίνο, χρησιμοποιείται για χαρτογράφηση υποθαλάσσιων υποδομών και συλλογή στρατιωτικών πληροφοριών. Η δραστηριότητά του εγείρει σοβαρούς φόβους για πιθανή δολιοφθορά υποθαλάσσιων καλωδίων, που αφορούν αγωγούς, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υποθαλάσσια ηλεκτρικά συστήματα, τα οποία αποτελούν κρίσιμες υποδομές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με προηγούμενα περιστατικά, τον Νοέμβριο το Yantar είχε ήδη εντοπιστεί πάνω από κρίσιμες υποδομές του βρετανικού υποβρυχίου δικτύου, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία για τις προθέσεις του πλοίου. Για να στείλει σαφές μήνυμα αποτροπής, το Ηνωμένο Βασίλειο έστειλε ένα υποβρύχιο του Βασιλικού Ναυτικού να αναδυθεί κοντά στο Yantar, ενώ σχεδιάζεται η ενίσχυση της προστασίας των υποθαλάσσιων καλωδίων με τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας.

Το μήνυμα της βρετανικής κυβέρνησης είναι ξεκάθαρο: «Σας βλέπουμε, ξέρουμε τι κάνετε – και δεν θα διστάσουμε να δράσουμε». Η παρουσία του Yantar επανέρχεται ως ένα ακόμη σύμβολο των εντεινόμενων γεωπολιτικών εντάσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ρωσίας, με το Λονδίνο να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του πλοίου και να προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο.

Η δεύτερη εμφάνιση του Yantar στα βρετανικά ύδατα υπενθυμίζει τη στρατηγική σημασία των βρετανικών υποθαλάσσιων δικτύων και την ανάγκη προστασίας τους απέναντι σε ενδεχόμενη ξένη κατασκοπεία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως φαίνεται, δεν προτίθεται να αφήσει την κατάσταση να εξελιχθεί χωρίς αντίδραση, ενώ οι παρατηρήσεις και η τεχνολογική ενίσχυση των υποθαλάσσιων υποδομών αποτελούν προτεραιότητα για τα βρετανικά επιτελεία.

Το Yantar είναι επίσημα ωκεανογραφικό ερευνητικό σκάφος με δυνατότητα υποβρύχιας διάσωσης, αλλά είναι επίσης μέλος του ρωσικού ναυτικού. Λειτουργεί από την Κεντρική Διεύθυνση Έρευνας Βαθέων Θαλασσών της χώρας, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

Με πληροφορίες από: The Guardian