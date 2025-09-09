Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, χθες, Δευτέρα, 8/9, στη Ντάουνινγκ Στριτ, που βρίσκεται στο Λονδίνο, με αφορμή την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από τη Βρετανία.

Οι δυο ηγέτες συζήτησαν «την επείγουσα ανάγκη να τερματιστούν τα τρομερά δεινά και ο λιμός» στη Λωρίδα της Γάζας και να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι που κρατά ακόμη η Χαμάς, ανέφερε εκπρόσωπος του αριθμού 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο κ. Αμπάς εξήρε τη «δέσμευση» της βρετανικής κυβέρνησης να «αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ», που αρχίζει σήμερα 9η Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστεί ως την Τρίτη 23η Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, αν το Ισραήλ «δεν αλλάξει» πορεία, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Διάφορες χώρες, ανάμεσά τους και η Γαλλία, έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν κράτος της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της ΓΣ.

Ο κ. Στάρμερ είχε ανακοινώσει στα τέλη Ιουλίου πως η Βρετανία θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο αν το Ισραήλ δεν αναλάβει σειρά δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Την αναγγελία αυτή καταδίκασε οργισμένα η κυβέρνηση του Ισραήλ.

Στη συνάντησή τους οι κ.κ. Στάρμερ και Αμπάς συμφώνησαν πως δεν υπάρχει «κανένας ρόλος για τη Χαμάς στη μελλοντική κυβέρνηση της Παλαιστίνης» κι επέμειναν στην ανάγκη να εξευρεθεί «μακροπρόθεσμη λύση» στη σύγκρουση.

Και ο ισραηλινός πρόεδρος Χέρτσογκ στο Λονδίνο

Ο Μαχμούντ Αμπάς, 89 ετών, έφθασε το Λονδίνο προχθές Κυριακή (07/09) το βράδυ για τριήμερη επίσκεψη.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να εκδώσουν ή ακύρωσαν τις θεωρήσεις διαβατηρίων κάπου 80 Παλαιστίνιων, συμπεριλαμβανομένης της δικής του, για να πάνε στη ΓΣ του ΟΗΕ.

Στη συνάντησή τους, ο κ. Στάρμερ «εξήρε τη δέσμευση» του κ. Αμπάς να προωθήσει «μεταρρυθμίσεις στην Παλαιστινιακή Αρχή».

Ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ αναμένεται επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με το γραφείο του, αναχωρεί σήμερα για «επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο» και θα επιστρέψει στη χώρα του την Παρασκευή.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις υπηρεσίες του κ. Στάρμερ συνάντηση των δυο ανδρών ως τώρα.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ θα «επικεντρωθεί» κατά τις «διπλωματικές συναντήσεις» που θα έχει στην ανάγκη να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι «παράλληλα με άλλα πολιτικά ζητήματα», σύμφωνα με τις υπηρεσίες του. Θα έχει συναντήσεις με μέλη του βρετανικού κοινοβουλίου, διαμορφωτές γνώμης και προσωπικότητες των ΜΜΕ, πάντα κατά την ισραηλινή προεδρία.

Σκοπός της επίσκεψης του Ισαάκ Χέρτσογκ, που έχει ρόλο κυρίως εθιμοτυπικό, είναι να επιδείξει «αλληλεγγύη στην εβραϊκή κοινότητα, που υφίσταται βίαιες επιθέσεις και αντιμετωπίζει κύμα αντισημιτισμού», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Προσκλήθηκε από «τις κυριότερες οργανώσεις της κοινότητας» των ισραηλιτών, σε εκδήλωση των οποίων θα εκφωνήσει ομιλία, στο πλαίσιο εκδηλώσεων αφιερωμένων «στην υποστήριξη» του Ισραήλ και «στον αγώνα εναντίον του αντισημιτισμού».

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξισώνει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους με «βραβείο στη Χαμάς» μετά την άνευ προηγουμένη επίθεση της στην ισραηλινή επικράτεια πριν από σχεδόν δυο χρόνια.

Η έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων, έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 64.522 άνθρωποι στον παλαιστινιακό θύλακο, στην πλειονότητά τους γυναικόπαιδα, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.