Ο λόρδος Πίτερ Μάντελσον συνελήφθη μετά από έρευνα στα δύο σπίτια του, στο πλαίσιο έρευνας για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα.

Ο 72χρονος πρώην πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ κατηγορείται για διαρροή ευαίσθητων κυβερνητικών πληροφοριών στον Τζέφρι Έπστιν, με την Αστυνομία να έχει εμφανιστεί σε μία από τις ιδιοκτησίες του νωρίτερα αυτό το μήνα.

Η Αστυνομία εθεάθη να φτάνει στο σπίτι του σήμερα το απόγευμα, πριν ο πρώην πρέσβης φύγει με ένα αυτοκίνητο.

Η ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου:

«Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 72χρονο άνδρα ως ύποπτο για παράβαση καθήκοντος.

Συνελήφθη σε μια διεύθυνση στο Camden τη Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, και μεταφέρθηκε σε Αστυνομικό Τμήμα του Λονδίνου για ανάκριση.

Αυτό έγινε μετά από εντάλματα έρευνας σε δύο διευθύνσεις στις περιοχές Wiltshire και Camden.»

Η σύλληψή του Πίτερ Μάντελσον σημειώθηκε λίγες μέρες μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου με την υποψία παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, στο σπίτι του στο Σάντρινγκχαμ, την ημέρα των 66ων γενεθλίων του.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, η Αστυνομία έψαξε τα σπίτια του πρώην πρίγκιπα – συμπεριλαμβανομένης της πρώην κατοικίας του Royal Lodge – για 11 ώρες.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τώρα θα εξετάσουν όλες τις συσκευές που κατάσχεσαν, όπως τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές.