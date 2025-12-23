Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Βρετανίας όταν μια μεγάλης έκτασης καταβόθρα άνοιξε κάτω από κανάλι στο Σρόπσιρ, προκαλώντας την απότομη αποστράγγιση τεράστιας ποσότητας νερού και τον εγκλωβισμό μικρών σκαφών στα οποία διέμεναν άνθρωποι.

Σύμφωνα με το Sky News, οι τοπικές αρχές κήρυξαν το περιστατικό ως «major incident», όταν κατέρρευσε τμήμα του καναλιού Shropshire Union, κοντά στην περιοχή Whitchurch, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η υποχώρηση του εδάφους δημιούργησε άνοιγμα δεκάδων μέτρων, με το νερό του καναλιού να «εξαφανίζεται» μέσα στην καταβόθρα.

Από το συμβάν εγκλωβίστηκαν τουλάχιστον δύο narrowboats (στενά σκάφη), ενώ συνολικά 14 άνθρωποι που ζούσαν σε σκάφη χρειάστηκε να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο οι εικόνες από το σημείο δείχνουν σκάφη να έχουν γείρει επικίνδυνα ή να έχουν καταλήξει μέσα στο άνοιγμα του εδάφους.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας West Mercia, ασθενοφόρα, καθώς και εκπρόσωποι του Canal & River Trust, που διαχειρίζεται το βρετανικό δίκτυο καναλιών.

Όπως μεταδίδει το ITV News, οι αρχές εργάζονται για τη σταθεροποίηση της περιοχής και την αποτροπή περαιτέρω κατάρρευσης, ενώ έχει ζητηθεί από το κοινό να αποφεύγει την ευρύτερη ζώνη.

Οι τοπικές υπηρεσίες φιλοξένησαν προσωρινά τους κατοίκους των σκαφών σε χώρο υποστήριξης, ενώ παραμένει άγνωστο πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του καναλιού.

Οι ειδικοί εξετάζουν τα αίτια της κατάρρευσης, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για υποχώρηση του υπεδάφους.

Με πληροφορίες από: Sky News