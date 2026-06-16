Μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις κακοποίησης και δολοφονίας ανηλίκου στα χρονικά της βρετανικής δικαιοσύνης, συγκλονίζει τη Βρετανία με πρωταγωνιστές δύο θετούς πατεράδες (ομόφυλο ζευγάρι) και το μόλις 13 μηνών βρέφος το οποίο είχαν υιοθετήσει. Μετά από 4 χρόνια από την ημέρα που αποκαλύφθηκε η δολοφονία του μωρού το δικαστήριο του Πρέστον (Preston Crown Court) έκρινε ένοχους το ζευγάρι των ανδρών για βασανισμό, τη σεξουαλική κακοποίηση και δολοφονία του μικρού Ντέιβι Πρέστον.

Ο μικρός Ντέιβι Πρέστον

Ο Τζέιμι Βάρλεϊ

Το προφίλ των δραστών

Οι δύο κατηγορούμενοι, ο 37χρονος Τζέιμι Βάρλεϊ και ο 32χρονος σύντροφός του Τζον ΜακΓκόουαν-Φαζάκερλι, αποτελούσαν ένα ευκατάστατο ζευγάρι με σταθερές επαγγελματικές ιδιότητες, γεγονός που, όπως φαίνεται, λειτούργησε θετικά στο να υιοθετήξσουν το μωράκι.

Ο Τζέιμι Βάρλεϊ (37 ετών) κρίθηκε ένοχος για φόνο, σεξουαλική επίθεση, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και για κατοχή/διανομή άσεμνου υλικού με ανήλικα, ενώ ο Τζον ΜακΓκόουαν-Φαζάκερλι (32 ετών) κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση και για το ότι επέτρεψε τον θάνατο του βρέφους.

«Οι κοινωνικοί λειτουργοί δεν είδαν πίσω από το «προσωπείο» του ομόφυλου ζευγαριού τι συνέβαινε», δήλωσε συντετριμμένη η 66χρονη Ντέμπι Ντέιβι, βιολογική γιαγιά του μωρού.

Φρικτά ευρήματα: Περισσότερα από 40 τραύματα σε 13 μήνες ζωής

Ο μικρός Πρέστον απομακρύνθηκε από τη βιολογική του μητέρα, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης για φόνο από το 1998, όταν ήταν μόλις πέντε ημερών. Υιοθετήθηκε από τους δράστες τον Μάρτιο του 2023 και άφησε την τελευταία του πνοή στις 27 Ιουλίου του ίδιου έτους. Η ιατροδικαστική έκθεση αποκάλυψε το μέγεθος της κτηνωδίας που υπέστη το παιδί μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων μηνών. Το παιδί είχε υποστεί περισσότερα από 40 τραύματα συνολικά,μέσα στα οποία πάνω από 30 μώλωπες, βαριά τραύματα στο λαιμό καθώς επίσης είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σπασμένο αγκώνα.

Οκτώ χαμένες ευκαιρίες και η «παντομίμα» της σύλληψης

Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ότι το βρέφος είχε μεταφερθεί τρεις φορές στο νοσοκομείο με ύποπτα τραύματα, ενώ κοινωνικοί λειτουργοί αλλά και η αστυνομία παρά το ότι είχαν άμεση επαφή με το ομόφυλο ζευγάρι δεν έκαναν κάτι ή και αδιαφόρησαν. Λίγες εβδομάδες πριν το έγκλημα, ο Βάρλεϊ είχε εξομολογηθεί σε συνάδελφό του ότι έκανε «σκοτεινές σκέψεις» για το πώς να πνίξει το παιδί. Την ημέρα του θανάτου, ισχυρίστηκε ότι το μωρό πνίγηκε στην μπανιέρα, όμως οι κάμερες στολής των αστυνομικών αποκάλυψαν το θέατρο που έπαιζε στο νοσοκομείο. «Περιφερόταν θεατρικά και έπεφτε στο πάτωμα. Ήταν μια καθαρή παντομίμα για να κερδίσει χρόνο και να σκαρφιστεί μια ιστορία. Πρόκειται για το απόλυτο κακό. Ένας αλαζόνας, εγωκεντρικός ψεύτης χωρίς ίχνος μεταμέλειας», δήλωσε ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Άντι Φάλοους.

Οργή για την κάλυψη των κοινωνικών λειτουργών

Παρά την καταδίκη των δύο ανδρών, η κοινή γνώμη είναι εξοργισμένη με τη στάση του Δημοτικού Συμβουλίου του Όλντχαμ, το οποίο είχε την κηδεμονία του Πρέστον μέχρι να οριστικοποιηθεί η υιοθεσία.

Όπως έγινε γνωστό, κανένας κοινωνικός λειτουργός δεν έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, απολυθεί ή υποστεί πειθαρχική δίωξη, με τον δήμο να αρκείται στη δήλωση ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια «ανεξάρτητη έρευνα».

Η ανακοίνωση των ποινών για το ζευγάρι έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 18 Ιουνίου, ενώ εκπρόσωποι της οργάνωσης προστασίας παιδιών NSPCC ζητούν ριζική αναδιάρθρωση των πρωτοκόλλων ελέγχου των θετών γονέων.

ΟΙ ΟΚΤΩ ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της Dailymail οι οκτώ ευκαιρίες που είχαν οι αρχές συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας να σώσουν το μωρό ήταν:

1. 11 Μαΐου 2023: Ύποπτη κλήση στο 999 Ο ΜακΓκόουαν-Φαζάκερλι καλεί το 999 (αριθμός έκτακτης ανάγκης), αλλά όταν ο τηλεφωνητής απαντά, δεν υπάρχει ανταπόκριση και ο Βάρλεϊ ακούγεται να λέει: «Κλείσ’ το». Στη συνέχεια καλούν την τηλεφωνική γραμμή του NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας) «111» για να αναφέρουν ότι ο Πρέστον αντιμετωπίζει προβλήματα αναπνοής, αλλά μια επακόλουθη κλήση από την υπηρεσία μένει αναπάντητη.

2. 25 Μαΐου: Πρώτη επίσκεψη στο νοσοκομείο Ο Βάρλεϊ μεταφέρει εσπευσμένα τον αναίσθητο Πρέστον στο Νοσοκομείο Blackpool Victoria. Λέει στο προσωπικό ότι το βρέφος παρουσίασε ρινορραγία και ο Πρέστον παθαίνει μια ύποπτη κρίση. Μια νοσοκόμα εντοπίζει δύο μώλωπες στο μέτωπό του. Το ζευγάρι εξηγεί ότι ο Πρέστον χτύπησε το κεφάλι του καθώς μάθαινε να μπουσουλάει.

3. 30 Ιουνίου: Δεύτερη επίσκεψη στο νοσοκομείο Όταν το ζευγάρι πηγαίνει ξανά τον Πρέστον στα Επείγοντα με εξάνθημα, μια νοσοκόμα επισημαίνει έναν μώλωπα στο κεφάλι. Ο Βάρλεϊ της δείχνει ένα βίντεο όπου το παιδί τραβάει ένα κουτί παιχνιδιών πάνω του, ως εξήγηση.

4. 4 Ιουλίου: Επίσκεψη κοινωνικής λειτουργού Η κοινωνική λειτουργός του Πρέστον, Έιμι Σέπερντσον, πραγματοποιεί επίσκεψη και τον βρίσκει «λίγο ωχρό» και «όχι τον εαυτό του». Η κ. Σέπερντσον αποδίδει τη διάθεσή του στο γεγονός ότι ήταν πρόσφατα άρρωστος.

5. 6 Ιουλίου: Ξανά στο νοσοκομείο Ο Βάρλεϊ πηγαίνει τον Πρέστον στο νοσοκομείο για τρίτη φορά, καθώς δεν κουνάει σωστά το αριστερό του χέρι. Οι γιατροί διαγιγνώσκουν κάταγμα στον αγκώνα και αποδέχονται την εξήγηση του Βάρλεϊ ότι του τον έστριψε κατά λάθος ενώ τον ξάπλωνε στην κούνια του.

6. 7 Ιουλίου: Επίσκεψη ανεξάρτητης κοινωνικής λειτουργού Η Έλεν Μαγκί, εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου του Όλντχαμ, πραγματοποιεί επίσκεψη για μια προγραμματισμένη «Αναθεώρηση Φροντίδας Παιδιού» (Child Looked After Review). Γράφοντας σαν να απευθύνεται στον ίδιο τον Πρέστον, αναφέρει: «Είχες μερικές εισαγωγές στο νοσοκομείο τελευταία και αυτό με έκανε να αναλογιστώ μήπως υπήρχε κάποιο πρόβλημα… Αποφάσισα ότι δεν υπήρχε».

7. 7-13 Ιουλίου: Εξομολόγηση σε συνάδελφο Ο Βάρλεϊ λέει σε συνάδελφό του στο σχολείο ότι κάνει «σκοτεινές σκέψεις» σχετικά με το να πνίξει τον Πρέστον στο νερό ή να του προκαλέσει ασφυξία. Ωστόσο, λέει ψέματα ισχυριζόμενος ότι η κοινωνική του λειτουργός γνωρίζει για την ψυχική του κατάσταση, κι έτσι ο συνάδελφος δεν προχωρά το ζήτημα περαιτέρω.

8. 13 Ιουλίου: Επίσκεψη της διευθύντριας για έλεγχο ευημερίας Η διευθύντρια του σχολείου επισκέπτεται τον Βάρλεϊ στο σπίτι του, μετά από ισχυρισμούς που έκανε σε συναδέλφους του ότι έχει αυτοκτονικές τάσεις. Φεύγει χωρίς να έχει κάποιες ανησυχίες.

Δείτε το Βίντεο:

Το Χρονολόγιο της τραγικής ζωής του Πρέστον Ντέιβι

Έτος 2022

Στις 16 Ιουνίου Ο Πρέστον Ντέιβι γεννιέται τέσσερις εβδομάδες πρόωρα, με βάρος 2,46 κιλά, από τη Σάρα Ντέιβι στο Νοσοκομείο Wythenshawe του νότιου Μάντσεστερ.

Στις 21 Ιουνίου το βρέφος απομακρύνεται από τη βιολογική του μητέρα και τοποθετείται σε επείγουσα, ασφαλή αναδοχή στους θετούς γονείς Σάντρα και Πολ Κούπερ, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Όλντχαμ μέσω προσωρινής διαταγής φροντίδας. Εκεί περνά τους πρώτους 9 μήνες της ζωής του με απόλυτη ασφάλεια.

Έτος 2023

Η έγκριση και η πρώτη επαφή

Στις 6 Ιανουαρίου ο 37χρονος καθηγητής Τζέιμι Βάρλεϊ και ο 32χρονος λογιστής Τζον ΜακΓκόουαν-Φαζάκερλι εγκρίνονται ως υποψήφιοι θετοί γονείς από την εταιρεία «Adoption Now». Στην έκθεση σημειώνεται ότι το παιδί χρειάζεται «αγάπη, στοργή, ασφάλεια και σταθερότητα».

Στις 13 Φεβρουαρίου Οι δύο άνδρες συναντούν τον Πρέστον για πρώτη φορά, κατά τη διάρκεια μιας υποτιθέμενης «τυχαίας» συνάντησης με το ζεύγος Κούπερ και κοινωνικούς λειτουργούς σε παμπ στο Άστον-άντερ-Λάιν του Μάντσεστερ.

Στις 23 Μαρτίου ξεκινούν οι επίσημες διερευνητικές συναντήσεις, αρχικά στο σπίτι των αναδόχων και στη συνέχεια στην κατοικία των Βάρλεϊ και ΜακΓκόουαν-Φαζάκερλι στο Μπλάκπουλ, ενώ λίγες μέρες αργότερα στις 31 Μαρτίου ο Πρέστον μετακομίζει οριστικά στο σπίτι των δύο ανδρών.

Τα πρώτα δείγματα κακοποίησης και το σεξουαλικό ενδιαφέρον

Στυις 6 Απριλίου, μόλις μία εβδομάδα μετά, ο Βάρλεϊ στέλνει μήνυμα στην αδελφή του, η οποία ήταν εκπαιδεύτρια ύπνου, γράφοντας: «Σήμερα είναι τελειωμένος. Δεν κοιμήθηκε χθες το βράδυ…».

Στις 23 – 25 Απριλίου ο Βάρλεϊ καταγράφει στο κινητό του βίντεο, με διάρκεια άνω της μίας ώρας, όπου εμφανίζεται γυμνός στην μπανιέρα μαζί με το βρέφος, καθώς και φωτογραφίες του Πρέστον με εκτεθειμένα τα γεννητικά του όργανα. Η εισαγγελία θα αποδείξει αργότερα ότι οι καταγραφές αυτές πιστοποιούσαν το πρόωρο σεξουαλικό του ενδιαφέρον για το μωρό.

Στις 11 Μαΐου ο ΜακΓκόουαν-Φαζάκερλι διακόπτει μια κλήση έκτακτης ανάγκης στο 999 και καλεί το 111, αναφέροντας ότι ο Πρέστον έχει «αναπνευστικά προβλήματα». Μια επακόλουθη κλήση από γιατρό μένει αναπάντητη από το ζευγάρι.

Στις 12 Μαΐου μια επισκέπτρια υγείας πραγματοποιεί έλεγχο στο σπίτι, βρίσκοντας το παιδί σε φαινομενικά καλή κατάσταση.

Το καλοκαίρι του τρόμου: Οι τρεις εισαγωγές στο νοσοκομείο

Η πρώτη εισαγωγή στο νοσοκομείο, στις 25 Μαΐου

Ο Πρέστον μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Blackpool Victoria σε κατάσταση ληθάργου. Ο Βάρλεϊ επικαλείται ρινορραγία, ενώ το βρέφος εμφανίζει ύποπτη κρίση στα Επείγοντα.

Το νοσηλευτικό προσωπικό εντοπίζει δύο μώλωπες στο κεφάλι. Η ιατρική έκθεση αναφέρει ρητά: «Ανεξήγητα τραύματα, που δεν συνάδουν με την εκδοχή των γεγονότων που δόθηκε». Ενημερώνεται η υπηρεσία προστασίας του νοσοκομείου, η Αστυνομία και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Ωστόσο, μετά από συζητήσεις, οι μώλωπες αποδίδονται στο ότι το μωρό «μαθαίνει να μπουσουλάει». Το παιδί παίρνει εξιτήριο δύο ημέρες μετά.

Στις 12 Ιουνίου ο Βάρλεϊ στέλνει στον σύντροφό του γυμνή φωτογραφία του Πρέστον με χυδαίο σεξουαλικό σχόλιο. Άλλη φωτογραφία αποκαλύπτει μώλωπες στα οπίσθια του παιδιού, οι οποίοι ιατροδικαστικά συνάδουν με σημάδι από ανθρώπινη δαγκωματιά.

Στις 15 Ιουνίου, παραμονή των 1ων γενεθλίων του Πρέστον, ο Βάρλεϊ, εκνευρισμένος από την καθυστέρηση του συντρόφου του, τραβάει βίντεο όπου ξυπνά βίαια το εξαντλημένο μωρό φωνάζοντας «Μπου», ενώ η μουσική της ταινίας Moana παίζει δυνατά. Αργότερα, καταγράφει βίντεο με το παιδί να παθαίνει εμφανή κρίση, η οποία , σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν το άμεσο επακόλουθο άγριας σεξουαλικής επίθεσης.

Δείτε το βίντεο:

Η 2η εισαγωγή στις 30 Ιουνίου

Το ζευγάρι μεταφέρει εκ νέου τον Πρέστον στα Επείγοντα του Blackpool Victoria, επικαλούμενο εξάνθημα, εμετό και υψηλό πυρετό. Οι νοσοκόμες εντοπίζουν νέους μώλωπες στο κεφάλι.

Οι δράστες παρουσιάζουν ένα βίντεο όπου το μωρό ρίχνει πάνω του ένα κουτί παιχνιδιών. Ο Βάρλεϊ σχολιάζει ειρωνικά: «Εσείς εκεί θα νομίζετε ότι του κάνουμε κακοποίηση».

Αργότερα αποδείχθηκε ότι το βίντεο είχε γυριστεί 12 ημέρες νωρίτερα. Το παιδί παίρνει εξιτήριο την επόμενη ημέρα.

Στις 4 Ιουλίου η κοινωνική λειτουργός Έιμι Σέπερντσον επισκέπτεται το σπίτι. Σημειώνει ότι ο Πρέστον είναι ωχρός και ότι «το χαμόγελό του μετατράπηκε σε ένα πολύ λυπημένο πρόσωπο και ένα μικρό κλάμα».

Η 3η εισαγωγή στις 6 Ιουλίου

Ο Βάρλεϊ μεταφέρει τον Πρέστον στο νοσοκομείο με βαρύ τραύμα στο αριστερό χέρι, ισχυριζόμενος ότι συνέβη καθώς τον ξάπλωνε στην κούνια. Η ακτινογραφία δείχνει κάταγμα στον αγκώνα και τοποθετείται γύψος.

Η κοινωνική λειτουργός Έιμι Σέπερντσον στέλνει μήνυμα καθησυχασμού στον παιδοκτόνο Βάρλεϊ: «Απλά για να σε καθησυχάσω, είπαν ότι δεν είχαν απολύτως καμία ανησυχία. Έπραξες απολύτως το σωστό».

Στις 7 Ιουλίου η Έλεν Μαγκί, ανεξάρτητη αξιολογήτρια των κοινωνικών υπηρεσιών του Όλντχαμ, επισκέπτεται το σπίτι. Σε μια έκθεση-σοκ, γραμμένη σε ύφος που απευθύνεται στο ίδιο το μωρό, αναφέρει: «Παρατήρησα τις αντιδράσεις σου προς τους μπαμπάδες σου… αναλογίστηκα αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα… Αποφάσισα ότι δεν υπήρχε». Την ίδια εβδομάδα, ο Βάρλεϊ ομολογεί σε συνάδελφό του ότι έχει «σκοτεινές σκέψεις» να πνίξει ή να προκαλέσει ασφυξία στο μωρό, ενώ στις 13 Ιουλίου η διευθύντρια του σχολείου όπου εργάζεται ο Βάρλεϊ, Ρεμπέκα Γουόρχερστ, τον επισκέπτεται λόγω της κακής ψυχολογικής του κατάστασης. Εκείνος τη διαβεβαιώνει ότι είναι καλά και εκείνη αποχωρεί χωρίς να υποψιαστεί το παραμικρό.

Το μοιραίο τέλος και η ιατροδικαστική αποκάλυψη

Στις 23 Ιουλίου, τέσσερις ημέρες πριν το τέλος, ο Βάρλεϊ φωτογραφίζει τον Πρέστον στην κούνια, σε κατάσταση αναισθησίας ή λήθαργου, με τον λαιμό του να στηρίζεται στην οριζόντια μπάρα, τα χείλη του μπλε και τη γλώσσα του να προεξέχει, ενώ τα πόδια του είναι σε στάση «βατράχου». Παράλληλα, φωτογραφίζει τα παραμορφωμένα, «μη φυσιολογικά» οπίσθια του βρέφους.

Στις 27 Ιουλίου:

4:45 μ.μ.: Ο Βάρλεϊ καταγράφει βίντεο 35 δευτερολέπτων με τον Πρέστον σε κατάσταση ακραίας αναπνευστικής δυσχέρειας να αγκομαχά. Αντί για γιατρό, καλεί τον σύντροφό του. 6:30 μ.μ.: Το μωρό μεταφέρεται νεκρό/σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Ο Βάρλεϊ ισχυρίζεται ότι το βρήκε βυθισμένο στην μπανιέρα. 7:18 μ.μ.: Μετά από 50 λεπτά μάταιων προσπαθειών ανάνηψης, ο Πρέστον κηρύσσεται επίσημα νεκρός.



Στις 31 Ιουλίου, η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών καταρρίπτει το σενάριο του πνιγμού.

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