Σε αδιέξοδο και διακοπή οδηγήθηκε μια σοβαρή ποινική δίκη στο Ηνωμένο Βασίλειο, φέρνοντας την αγγλική Δικαιοσύνη αντιμέτωπη με τις απρόβλεπτες παρενέργειες της τεχνητής νοημοσύνης.

Η υπόθεση αφορούσε την καταγγελία μιας γυναίκας σε βάρος του πρώην συντρόφου της για βιασμό, ωστόσο η ακροαματική διαδικασία «τινάχτηκε στον αέρα», όταν αποκαλύφθηκε ότι η ίδια είχε καταφύγει σε AI chatbot προκειμένου να «προβάρει» την κατάθεσή της και να προετοιμαστεί για την αντεξέταση της υπεράσπισης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Daily Mail, η γυναίκα, η οποία αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως «C», υποστήριζε ότι ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος κατονομάζεται ως «R», είχε συνευρεθεί σεξουαλικά μαζί της, ενώ η ίδια βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, οπότε δεν ήταν σε θέση να δώσει τη συναίνεσή της.

Η γυναίκα διατηρούσε σχέση με τον άντρα που κατηγορεί, ένας ερωτικός δεσμός που έληξε μόλις λίγες εβδομάδες πριν από το περιστατικό που υποστηρίζει πως συνέβη.

Οι συνομιλίες με το AI

Στο Κακουργιοδικείο του Λιούις (Lewes Crown Court), η δίκη για την υπόθεση διακόπηκε, όταν η καταγγέλλουσα παραδέχθηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης πριν την κατάθεσή της.

Συγκεκριμένα, από τα αρχεία των συνομιλιών της προέκυψε ότι είχε ζητήσει από το chatbot βοήθεια για το πώς να παρουσιάσει την αφήγησή της σχετικά με τα γεγονότα εκείνης της νύχτας.

Η γυναίκα είχε ζητήσει και συμβουλές για ζητήματα που αφορούσαν τη συναίνεση, την ικανότητα παροχής συναίνεσης, τα φυσικά αποδεικτικά στοιχεία και τη συμπεριφορά της μετά το συμβάν.

Αυτά τα στοιχεία οδήγησαν τον συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορουμένου να υποστηρίξει πως ήταν πλέον αδύνατο να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό η μαρτυρία της είχε επηρεαστεί από την τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη τη διεξαγωγή μιας δίκαιης δίκης.

«Η χρήση AI μπορεί να ισοδυναμεί με καθοδήγηση μάρτυρα»

Το Εφετείο του Ηνωμένου Βασιλείου στην απόφασή του επισήμανε ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την προετοιμασία μιας κατάθεσης μπορεί να συνιστά «καθοδήγηση μάρτυρα» (witness coaching), μία πρακτική που απαγορεύεται αυστηρά στη βρετανική έννομη τάξη.

Το δικαστήριο αναφέρει, επίσης: «Όλοι οι μάρτυρες, είτε πρόκειται για την κατηγορούσα αρχή, είτε για την υπεράσπιση, θα πρέπει να αποθαρρύνονται έντονα από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την προετοιμασία της κατάθεσής τους».

Επισήμανε ότι ακόμη και ένας ειλικρινής μάρτυρας μπορεί, μέσω της αλληλεπίδρασης με ένα σύστημα AI, να μεταβάλει την έμφαση ή τον τρόπο με τον οποίο περιγράφει τα γεγονότα, επειδή θεωρεί ότι έτσι η ανάμνησή του είναι ακριβέστερη ή πιο πειστική.

Ένας μάρτυρας που δεν λέει την αλήθεια, μπορεί πολύ γρήγορα να μάθει πώς θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάθεσή του.

Η υπόθεση σύμφωνα με το Εφετείο θα πρέπει να επαναληφθεί το συντομότερο δυνατό.