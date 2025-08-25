Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σοβαρά, μετά τη συντριβή ελικοπτέρου σε χωράφι κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης κοντά σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στη βρετανική Νήσο Ουάιτ σήμερα, έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Η αστυνομία του Χαμσάιρ και της Νήσου Ουάιτ ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να δώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους επιβαίνοντες στο ελικόπτερο και δεν θα σχολιάσει τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Βρετανικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως η διαχειρίστρια εταιρεία Northumbria Helicopter ανέφερε πως ένα από τα αεροσκάφη της, ένα μοντέλο G-OCLV – κατέπεσε κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πτήσης.

Η αστυνομία είπε νωρίτερα ότι το ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι κοντά στο Βέντνορ.