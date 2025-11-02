Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Τρόμος το Σάββατο 1/11, το βράδυ στη Βρετανία, όταν πολλοί επιβάτες δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο που κατευθυνόταν προς Χάντινγκτον, στην κομητεία Κένμπριτζσάιρ, στην ανατολική Αγγλία.

Σύμφωνα με τη Βρετανική Αστυνομία μεταφορών και τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις, δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί.

Η επίθεση έλαβε χώρα λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου από τον σταθμό Peterborough, λίγο μετά τις 19:30 μ.μ. τοπική ώρα, και το τρένο αναγκάστηκε σε έκτακτη ακινητοποίηση στον σταθμό του Χάντινγκτον.

We are currently responding to an incident on a train to Huntingdon where multiple people have been stabbed. Officers are in attendance alongside @CambsCops and two people have been arrested. Further updates will be shared here. — British Transport Police (@BTP) November 1, 2025

Οι πρώτες αντιδράσεις και τα θύματα

Μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού: επιβάτες τρέχουν από κάποιο άτομο με μαχαίρι, κάποιοι κρύβονται στις τουαλέτες, άλλοι τραυματίζονται σοβαρά. Ένας από τους επιβάτες, όπως μετέδωσε το Sky News, φώναξε «I’ve been stabbed» («Με μαχαίρωσαν») πριν καταρρεύσει.

Ο απολογισμός δεν είναι τελικός, αλλά οι αναφορές κάνουν λόγο για 6 έως 12 τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

🚨 BREAKING: Watch armed police storm the train in Huntingdon – reports of as many as 10 people stabbed, two arrested. I hope nobody is seriously hurt…it doesn’t look good 💔pic.twitter.com/nRIaYV1MNy — Patrick Christys (@PatrickChristys) November 1, 2025

Οι πρώτες πληροφορίες σημειώνουν πως δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη η σοβαρότητα των τραυμάτων όλων των θυμάτων.

Επιχείρηση εκτάκτου ανάγκης

Η ανταπόκριση των αρχών ήταν άμεση: μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις — μεταξύ των οποίων οχήματα ΕΚΑΜ και ομάδες βαρέος εξοπλισμού — έσπευσαν στο σημείο. Η αστυνομία ενημέρωσε πως κλήθηκε στα 19:39 μμ.

Η σιδηροδρομική εταιρεία London North Eastern Railway (LNER), που εκτελεί το δρομολόγιο, ανέφερε ότι όλες οι γραμμές στο τμήμα έχουν διακοπεί και ζήτησε από τους επιβάτες να μην ταξιδεύουν μέχρι νεωτέρας.

This is not normal. It has never been normal. Never let them convince you otherwise. Pray for the victims in Huntingdon. pic.twitter.com/BBkirlPTpy — Inevitable West (@Inevitablewest) November 1, 2025

Επιπλέον, η οδός A1307, που οδηγεί στο κέντρο του Huntingdon, είχε κλείσει από τις αρχές.

Οι πρώτες πολιτικές αντιδράσεις

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθύτατα ανησυχητικό» και ευχήθηκε πλήρη ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες.

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ κάλεσε το κοινό να αποφύγει σχόλια και εικασίες σε αυτό το πρώιμο στάδιο της έρευνας. Το σοβαρό αυτό συμβάν επανέφερε στο επίκεντρο ζητήματα ασφάλειας των μαζικών μεταφορών και πολιτικής προστασίας.

Η αστυνομία συλλέγει μαρτυρίες, αναλύει βίντεο και στοιχεία από το τρένο, καθώς και βαλλιστικά δεδομένα, ώστε να εξακριβώσει το κίνητρο της επίθεσης — αρχικά δεν έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Οι αρχές καλούν όσους επιβάτες ήταν στο τρένο ή διαθέτουν πληροφορίες να επικοινωνήσουν με την Καμπριτζσάιρ Διεύθυνση. Η επόμενη μέρα βρίσκει το σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή εν μέσω μεγάλης αναστάτωσης — αλλά και τον προβληματισμό της κοινωνίας για το κατά πόσο η ασφάλεια στις μετακινήσεις μπορεί να θεωρείται δεδομένη.

Με πληροφορίες από: The Guardian