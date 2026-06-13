Δεξαμενόπλοιο επλήγη από άγνωστο βλήμα στα αριστερά της πλώρης, στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού φορέα ασφαλείας, Επιχειρήσεις Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό έγινε χθες, Παρασκευή 12 Ιουνίου, σε απόσταση έξι ναυτικών μιλίων ανατολικά του Ομάν, το πλήρωμα είναι ασφαλές και δεν υπάρχουν αναφορές για περιβαλλοντολογική καταστροφή.

Το δεξαμενόπλοιο συνεχίζει να πλέει προς το επόμενο λιμάνι του προορισμού του.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από γεγονότα που προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε στρατηγικά θαλάσσια περάσματα της περιοχής.