Κλιμακώνεται η αναταραχή στην πόλη Θέτφορντ της ανατολικής Βρετανίας, όπου σημειώθηκαν βίαια επεισόδια για τρίτη διαδοχική νύχτα. Διαδηλωτές, κινούμενοι από πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο σχετικά με τη στέγαση αιτούντων άσυλο, επιχείρησαν να εισβάλουν σε συγκεκριμένες κατοικίες.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ κατά την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων τραυματίστηκαν ένστολοι. Οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις για υποκίνηση φυλετικού μίσους και διατάραξη της δημόσιας τάξης, ενώ παράλληλα απομάκρυναν ενοίκους για λόγους ασφαλείας και επέβαλαν έκτακτα μέτρα στην περιοχή για την αποτροπή νέων έκτροπων.

Το περιστατικό αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της αυξανόμενης κοινωνικής και πολιτικής πίεσης που ασκεί το μεταναστευτικό ζήτημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κυβερνητική πολιτική για περιορισμό της χρήσης ξενοδοχείων και τη μεταφορά αιτούντων άσυλο σε εναλλακτικές εγκαταστάσεις, συναντά συχνά έντονες αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες, την ώρα που ο δημόσιος διάλογος γύρω από το θέμα γίνεται ολοένα και πιο πολωμένος.

Την ένταση συντηρούν και τα στοιχεία για τις ροές των παράτυπων μεταναστών στα νότια παράλια της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών, περισσότεροι από 14.500 άνθρωποι έχουν φτάσει στη Βρετανία μέσω της Μάγχης από την αρχή του έτους.

Παρότι ο αριθμός αυτός εμφανίζεται μειωμένος κατά περίπου 43% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η καταγραφή άνω των 2.000 νέων αφίξεων μέσα στις τελευταίες εβδομάδες διατηρεί το ζήτημα στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας.

Πηγή: BBC