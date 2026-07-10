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Η βρετανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για φόνο, αφού η συντηρητική πολιτικός και πρώην υπουργός Αν Γoυάιντκομπ, 78 ετών, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της.

Η Γoυάιντκομπ ήταν μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων μεταξύ 1987-2010 και είχε αναλάβει διάφορα υφυπουργεία στην κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Τζον Μέιτζορ.

«Η έρευνά μας είναι στα αρχικά στάδια, αλλά προχωρά με γρήγορο ρυθμό» ανέφερε η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης στην ανακοίνωσή της. «Αναπτύσσουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για να εξακριβώσουμε τι ακριβώς συνέβη και να εντοπίσουμε τον υπεύθυνο, που πιστεύουμε ότι είναι ένας λευκός άνδρας».

Η αστυνομία ανέφερε ότι κλήθηκε στο σπίτι της Γoυάιντκομπ στο Ντάρμτουρ γύρω στο μεσημέρι της Πέμπτης. Η γυναίκα ήταν νεκρή και έφερε σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με το BBC, η Γoυάιντκομπ είχε εμφανιστεί στην υπηρεσία streaming του καναλιού Talk TV την Τετάρτη, μία ημέρα πριν από τον θάνατό της, όπου μίλησε για το ακροδεξιό κόμμα Reform UK και τον ηγέτη του, τον Νάιτζελ Φάρατζ. Η ίδια ήταν ένθερμη υποστηρίκτρια του Brexit και το 2019 εξελέγη βουλευτής του κόμματος MEP του Φάρατζ. Το 2023 επανεντάχθηκε στο κόμμα, το οποίο στο μεταξύ μετονομάστηκε σε Reform UK και ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου του για θέματα μετανάστευσης και δικαιοσύνης.

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, προέτρεψε τους πολίτες «να αποφεύγουν τις εικασίες και να αφήσουν την αστυνομική έρευνα να προχωρήσει», ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της Γoυάιντκομπ.

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