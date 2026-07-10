Η βρετανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για φόνο, αφού η συντηρητική πολιτικός και πρώην υπουργός Αν Γoυάιντκομπ, 78 ετών, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της.

Η Γoυάιντκομπ ήταν μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων μεταξύ 1987-2010 και είχε αναλάβει διάφορα υφυπουργεία στην κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Τζον Μέιτζορ.

🚨Police launch murder investigation into death of Ann Widdecombe Devon and Cornwall Police have launched a murder investigation after the death of Ann Widdecombe.

Police officers were called to an address at Haytor, in Dartmoor, at around 11.40am on Thursday.

The force said… pic.twitter.com/XASWe17Tv7 — Jamie Hooper (@jp__hooper) July 10, 2026

«Η έρευνά μας είναι στα αρχικά στάδια, αλλά προχωρά με γρήγορο ρυθμό» ανέφερε η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης στην ανακοίνωσή της. «Αναπτύσσουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για να εξακριβώσουμε τι ακριβώς συνέβη και να εντοπίσουμε τον υπεύθυνο, που πιστεύουμε ότι είναι ένας λευκός άνδρας».

Η αστυνομία ανέφερε ότι κλήθηκε στο σπίτι της Γoυάιντκομπ στο Ντάρμτουρ γύρω στο μεσημέρι της Πέμπτης. Η γυναίκα ήταν νεκρή και έφερε σοβαρά τραύματα.

Murder inquiry launched into death of former Tory minister Ann Widdecombe https://t.co/3YwFA6JeIJ — Scott Birrell (@s_birrell) July 10, 2026

Σύμφωνα με το BBC, η Γoυάιντκομπ είχε εμφανιστεί στην υπηρεσία streaming του καναλιού Talk TV την Τετάρτη, μία ημέρα πριν από τον θάνατό της, όπου μίλησε για το ακροδεξιό κόμμα Reform UK και τον ηγέτη του, τον Νάιτζελ Φάρατζ. Η ίδια ήταν ένθερμη υποστηρίκτρια του Brexit και το 2019 εξελέγη βουλευτής του κόμματος MEP του Φάρατζ. Το 2023 επανεντάχθηκε στο κόμμα, το οποίο στο μεταξύ μετονομάστηκε σε Reform UK και ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου του για θέματα μετανάστευσης και δικαιοσύνης.

The former Conservative minister Ann Widdecombe – who later became a spokesperson for Reform UK – has died at the age of 78. She was a prominent eurosceptic and held forthright conservative views on social issues – opposing abortion and wider rights for LGBT people. Later in… pic.twitter.com/tWhoOyPK2Z — Channel 4 News (@Channel4News) July 10, 2026

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, προέτρεψε τους πολίτες «να αποφεύγουν τις εικασίες και να αφήσουν την αστυνομική έρευνα να προχωρήσει», ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της Γoυάιντκομπ.