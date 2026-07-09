Πιο κοντά στην πρωθυπουργία της Βρετανίας βρίσκεται από σήμερα (9/7) ο Άντι Μπέρναμ, καθώς ξεκίνησε επίσημα η διαδικασία για την ανάδειξη του διαδόχου του παραιτηθέντος Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία των Εργατικών.

Ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ αποτελεί μέχρι στιγμής τον μοναδικό βουλευτή που έχει θέσει υποψηφιότητα. Αν δεν υπάρξει άλλος διεκδικητής μέχρι τις 15 Ιουλίου, θα ανακηρυχθεί αυτόματα νικητής, θα αναλάβει τα ηνία του κόμματος στις 17 Ιουλίου κατά τη διάρκεια έκτακτου συνεδρίου και αναμένεται να περάσει το κατώφλι της Ντάουνινγκ Στριτ πιθανόν στις 20 Ιουλίου.

Η εκλογική διαδικασία και το παρασκήνιο

Όπως διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, από το πρωί της Πέμπτης, 9 Ιουλίου, βουλευτές των Εργατικών προσέρχονταν μαζικά στα κομματικά γραφεία για να ψηφίσουν.

«Μόλις ψήφισα… ελπίζω η τρίτη φορά να είναι η τυχερή», έγραψε ο Μπέρναμ στο «X», συνοδεύοντας το μήνυμα με βίντεο όπου επιβεβαίωνε πως παραμένει ο μοναδικός υποψήφιος. Σημειώνεται ότι ο ίδιος είχε διεκδικήσει την ηγεσία ξανά το 2010 και το 2015.

Η ανάρτηση του Μπέρναμ:

Just been in to nominate myself… hopefully third time lucky 😂 pic.twitter.com/I6n7FS0JFr — Andy Burnham (@andyburnham) July 9, 2026

Για να εγκριθεί η υποψηφιότητά του, απαιτείται η στήριξη τουλάχιστον 81 από τους 402 Εργατικούς βουλευτές της Βουλής των Κοινοτήτων, αριθμός που θεωρείται βέβαιο ότι θα συγκεντρωθεί εύκολα.

Αν εμφανιζόταν αντίπαλος, η τελική απόφαση θα κρινόταν στις 29 Αυγούστου μετά από ψηφοφορία των μελών και των συνδεδεμένων συνδικάτων. Ωστόσο, ο πρώην υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, Αλ Καρνς, που εξέταζε το ενδεχόμενο, απέσυρε το ενδιαφέρον του την Τετάρτη το βράδυ.

Η πτώση του Κιρ Στάρμερ

Για την πλειοψηφία του κόμματος, ο Μπέρναμ φαντάζει ως η ιδανική λύση για μια «επανεκκίνηση» της διακυβέρνησης μετά την κρίση που οδήγησε στην παραίτηση του Κιρ Στάρμερ στις 22 Ιουνίου.

Ο Στάρμερ, ένας νομικός με αυστηρό προφίλ που ανέλαβε την εξουσία τον Ιούλιο του 2024, τερματίζοντας 14 χρόνια διακυβέρνησης των Συντηρητικών, είδε τη δημοτικότητά του να καταρρέει γρήγορα λόγω πολιτικών παλινδρομήσεων, της ακρίβειας, αλλά και των πρόσφατων εκλογικών ηττών του κόμματος. Το τελειωτικό χτύπημα δόθηκε με την εσωκομματική αμφισβήτηση λόγω της επιλογής του Πίτερ Μάντελσον, προσώπου που συνδεόταν με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Έπστιν, για τη θέση του πρέσβη στις ΗΠΑ.

Ο «Βασιλιάς του Βορρά» και το πολιτικό του όραμα

Αντίθετα, ο επικοινωνιακός και δημοφιλής Άντι Μπέρναμ εξασφάλισε τη θέση του στο κοινοβούλιο κερδίζοντας με συντριπτικό ποσοστό την αναπληρωματική εκλογή της 18ης Ιουνίου κοντά στο Μάντσεστερ. Επιστρέφοντας στο Ουέστμινστερ, ο αποκαλούμενος «βασιλιάς του Βορρά» έτυχε θερμής υποδοχής, κερδίζοντας μάλιστα τη στήριξη του πρώην υπουργού Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος παλαιότερα είχε σκεφτεί να διεκδικήσει την ηγεσία.

Ήδη, ο Μπέρναμ έχει αρχίσει να ξεδιπλώνει την ατζέντα του για τη διακυβέρνηση της χώρας, δίνοντας έμφαση σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αποκέντρωσης με στόχο την οικονομική ανάπτυξη.

Το πολιτικό σκηνικό και η απειλή του «Reform UK»

Πολλοί βουλευτές θεωρούν ότι ο Μπέρναμ είναι ο μόνος που μπορεί να ανακόψει την άνοδο του αντιμεταναστευτικού κόμματος «Reform UK» του Νάιτζελ Φάρατζ ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών το 2029.

Το «Reform UK» προηγείται των Εργατικών στις δημοσκοπήσεις για πάνω από έναν χρόνο, αν και η ψαλίδα έκλεισε πρόσφατα λόγω μιας αντιπαράθεσης για αδήλωτες δωρεές προς τον Φάρατζ. Η υπόθεση αυτή ανάγκασε τον Φάρατζ να παραιτηθεί την Τρίτη από το βουλευτικό του αξίωμα, προκειμένου να διεκδικήσει εκ νέου την έδρα του σε επαναληπτικές εκλογές, καλώντας τους ψηφοφόρους να τον κρίνουν από τις πράξεις του.