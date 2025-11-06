Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Κρατούμενοι απελευθερώνονται από λάθος κάθε εβδομάδα στις βρετανικές φυλακές, όπως δήλωσε σήμερα η Υφυπουργός Δικαιοσύνης, αποκαλύπτοντας το εύρος ενός προβλήματος που ήρθε στο φως μετά την ακούσια αποφυλάκιση ενός μετανάστη καταδικασμένου για σεξουαλική επίθεση — υπόθεση που είχε προκαλέσει πολυήμερες διαδηλώσεις.

Η λανθασμένη αποφυλάκιση του Αιθίοπα αιτούντος άσυλο Χαντούς Κεμπάτου τον περασμένο μήνα, αύξησε την πίεση προς την Κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον υπερπληθυσμό των φυλακών και τη δυσλειτουργία του μεταναστευτικού συστήματος.

Η σύλληψη του Κεμπάτου τον Ιούλιο, είχε ήδη προκαλέσει διαδηλώσεις έξω από ξενοδοχείο στο Έπινγκ, βόρεια του Λονδίνου, όπου διέμεναν αιτούντες άσυλο. Οι διαμαρτυρίες αυτές εξελίχθηκαν σε εκτεταμένες αντι-μεταναστευτικές κινητοποιήσεις. Μετά από τρεις ημέρες αναζήτησης, ο Κεμπάτου εντοπίστηκε και απελάθηκε.

Μέσα στην εβδομάδα, δύο ακόμη κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι κατά λάθος —ανάμεσά τους κι ένας Αλγερινός καταγεγραμμένος ως δράστης σεξουαλικών αδικημάτων, ο οποίος είχε υπερβεί το χρονικό όριο παραμονής που του παρείχε η βίζα του. Τα περιστατικά αυτά έχουν εντείνει τις ανησυχίες για το Σωφρονιστικό Σύστημα, οι φυλακές του οποίου λειτουργούν στα όρια της χωρητικότητας, καθώς ο αριθμός των κρατουμένων στην Αγγλία και την Ουαλία έχει διπλασιαστεί τα τελευταία τριάντα χρόνια.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, 262 φυλακισμένοι απελευθερώθηκαν κατά λάθος, το δωδεκάμηνο έως τον Μάρτιο του 2025 — αριθμός που αυξάνεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με τους 115, του προηγούμενου έτους.

«Το σύστημα βρίσκεται σε πλήρη αποδιοργάνωση», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Times Radio η Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς, Υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Η ίδια τόνισε: «Απελαύνουμε περισσότερους αλλοδαπούς κρατούμενους από ποτέ. Θα προχωρούμε στην απέλασή τους αμέσως μετά την καταδίκη τους, αντί να εκτίουν πρώτα την ποινή τους στις φυλακές».

Τα συνεχή περιστατικά απελευθερώσεων από λάθος, έχουν αυξήσει την πίεση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Ντέιβιντ Λάμι, ο οποίος δήλωσε στη Βουλή ότι έχουν ήδη ληφθεί αυστηρότερα μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων σφαλμάτων, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ότι είχε γνώση των πρόσφατων περιστατικών.

Η Ντέιβις-Τζόουνς απέδωσε την κρίση στα 14 χρόνια «λιτότητας και υποχρηματοδότησης των δημόσιων υπηρεσιών», καθώς και στην αποτυχία της προηγούμενης συντηρητικής Κυβέρνησης να δημιουργήσει νέες φυλακές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ