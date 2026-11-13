Το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό στη βάση RAF Lakenheath στη Βρετανία ανταποκρίθηκε σε “ύποπτη μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα μη επανδρωμένου αεροσκάφους” σήμερα το βράδυ, μετέδωσε το δίκτυο Sky News, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας.

Δεν επηρεάστηκαν μέλη του προσωπικού, αεροσκάφη ή υποδομές, μετέδωσε το Sky News, επικαλούμενο δήλωση του εκπροσώπου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, στη βάση αυτή της βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Λέικενχιθ, στην κομητεία Σάφολκ της ανατολικής Αγγλίας.