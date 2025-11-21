Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ένας 51χρονος, που είχε εξαφανιστεί το 2020 στη βόρεια Αγγλία, εμφανίστηκε ζωντανός σε αστυνομικό τμήμα, λίγες ημέρες μετά τις συλλήψεις για ανθρωποκτονία που τον αφορούσαν.

Η αναπάντεχη αυτή εξέλιξη ανατρέπει την προηγούμενη εκτίμηση των Αρχών ότι είχε σκοτωθεί.

Η αστυνομία του West Yorkshire επιβεβαίωσε ότι ο Ismail Ali παρουσιάστηκε την Τετάρτη 19/11, ζητώντας να γίνει γνωστό ότι είναι «ασφαλής και καλά στην υγεία του».

Η οικογένειά του ενημερώθηκε άμεσα και ο ίδιος τέθηκε υπό προστασία, ενώ διενεργούνται έλεγχοι για τις συνθήκες της εξαφάνισής του.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι υπάρχουν ενδείξεις πως ο Ali είχε πεθάνει και ενδέχεται να ήταν θύμα δολοφονίας.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν τρεις γυναίκες και δύο άνδρες, ενώ έγιναν έρευνες σε τρία σπίτια όπου κατασχέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό.

Μετά την επανεμφάνισή του Ali, η αστυνομία διευκρίνισε ότι κάποιοι από τους συλληφθέντες παραμένουν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους, με την έρευνα να συνεχίζεται για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί αν η εξαφάνισή του σχετίζεται άμεσα με τις συλλήψεις ή αν τα ευρήματα από τις έρευνες εμπλέκουν τον ίδιο.

Ο Ali εργαζόταν σε κατάστημα στο Μπράντφορντ, κοντά στο Λιντς, και η τελευταία φορά που εθεάθη ήταν στις 29 Μαΐου 2020, στην έξοδο του χώρου εργασίας του.

Η εξαφάνισή του είχε προκαλέσει επανειλημμένες εκκλήσεις από την αστυνομία για πληροφορίες, δεδομένου ότι η οικογένειά του ανησυχούσε για την ασφάλειά του.

Μετά την εμφάνισή του, η αστυνομία σε ανακοίνωση τόνισε ότι συνεχίζονται οι έρευνες για να ξεκαθαριστούν οι λόγοι της εξαφάνισης και το γεγονός ότι δεν είχε επικοινωνήσει με συγγενείς ή τις Αρχές επί πέντε ολόκληρα χρόνια.

Με πληροφορίες από: The Guardian