Η Βρετανίδα φοιτήτρια Νομικής, Μία Όμπραϊν, 24 ετών, από το Χάιτον του Μερσίσαιντ, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση μετά από μια ακρόαση που διήρκεσε ολόκληρη την ημέρα και πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου στα αραβικά, στις 25 Ιουλίου.

Η Μία είχε συλληφθεί από την αστυνομία του Μπαχρέιν σε ένα πάρτι τον περασμένο Οκτώβριο με 50 γραμμάρια κοκαΐνης, η οποία έχει εκτιμώμενη αξία περίπου £2,500 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η φοιτήτρια του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ δήλωσε αθώα για τις κατηγορίες περί ναρκωτικών, αλλά καταδικάστηκε από δικαστή μετά από μόνο μια ημέρα δικαστηρίου, όπου της επιβλήθηκε και πρόστιμο £100,000.

Η Μία είχε περάσει μήνες στο κέντρο κράτησης της αστυνομίας Al Barsha πριν διαταχθεί να παραμείνει στη φυλακή του Ντουμπάι, γνωστή και ως Al Awir, η οποία έχει χαρακτηριστεί «το Αλκατράζ της Μέσης Ανατολής».

Η συγκεκριμένη φυλακή θεωρείται ίσως η σκληρότερη των εμιράτων με φήμες να κάνουν λόγο για εξαιρετικά σκληρές συνθήκες κράτησης, βασανιστήρια, ηλεκτροσόκ και άλλες μεθόδους που αντίκεινται στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η 24χρονη φοιτήτρια προστέθηκε στη λίστα των VIP Βρετανών που εκτίουν ποινή σε αυτή τη φυλακή, συμπεριλαμβανομένου του Καρλ Γουίλιαμς, ο οποίος φυλακίστηκε το 2012, αφού βρέθηκαν ναρκωτικά στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητό του.

Ο Γουίλιαμς έγραψε ένα βιβλίο μετά την αποφυλάκισή του, στο οποίο περιέγραψε πως οι κρατούμενοι μαχαιρώθηκαν μέχρι θανάτου μπροστά σε φύλακες και ανέφερε ότι είχε υποστεί βασανιστήρια κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, όπως ηλεκτροπληξία στα γεννητικά του όργανα.

Η Μία μοιράζεται κελί με έξι άλλους κρατούμενους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι Νιγηριανοί εγκληματίες, στη φυλακή που βρίσκεται στις αμμουδιές των εξωτερικών περιοχών της φανταχτερής πόλης, η οποία είναι γεμάτη ουρανοξύστες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η σύλληψη της Μίας έγινε γνωστή στο κοινό μετά την εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων της μητέρας της, Ντάνιελ ΜακΚέννα, 46 ετών, η οποία προσπαθεί να ανατρέψει την καταδικαστική απόφαση.

Η κ. ΜακΚέννα δήλωσε στην Daily Mail την περασμένη εβδομάδα ότι η κόρη της ζει «σε κόλαση» μετά την «ανόητη απόφαση» να ταξιδέψει στο Ντουμπάι για να συναντήσει τη φίλη της και τον φίλο της.

Και τώρα, μια Βρετανίδα μητέρα που κρατείται μαζί με την Μία στη φυλακή, δήλωσε στην εφημερίδα Sun, ότι η φοιτήτρια Νομικής ισχυρίζεται ότι είχε πάρει μόνο μια γραμμή κοκαΐνης, όταν συνελήφθη από την αστυνομία.

Η γυναίκα ανέφερε ότι η Μία παραδέχτηκε ότι είχε πάρει ναρκωτικά και ήξερε ότι θα αντιμετώπιζε «μεγάλο πρόβλημα», αλλά δεν περίμενε να αντιμετωπιστεί «ως έμπορος» από το δικαστικό σύστημα.

Η μητέρα πρόσθεσε: «Αν είναι αλήθεια αυτό που λέει, και ό,τι έκανε ήταν να πάρει μια γραμμή κοκαΐνης, τότε η ποινή των 25 ετών, είναι μια φρικτά μεγάλη ποινή.

Είπε ότι πήγε μόνο για διακοπές και ήταν εκεί μόλις λίγες μέρες.»

Η φίλη της Μίας, που αναφέρεται μόνο ως Έμμα, συνελήφθη επίσης στην ίδια επιδρομή το Οκτώβριο, αλλά τα τεστ για κοκαΐνη στο σύστημά της δεν ήταν θετικά και αφέθηκε ελεύθερη χωρίς κατηγορίες.

Ο φίλος της Έμμα καταδικάστηκε επίσης σε ισόβια.

Η πρώην συγκρατούμενη της Μίας, η οποία είχε κρατηθεί για απόδραση από σκηνή τροχαίου ατυχήματος, πριν απελευθερωθεί μετά την πληρωμή προστίμου £3,000, πρόσθεσε:

«Η Μία είχε τσακωθεί με την φίλη της, καθώς είπε ότι ο φίλος της είχε την κοκαΐνη.

Το πρόβλημά της ήταν ότι όλοι είχαν συλληφθεί και η Μία είχε την κοκαΐνη στο σύστημά της».