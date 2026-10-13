Μια Βρετανίδα βουλευτής που πάσχει από εκφυλιστική νόσο έγινε σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, ο πρώτος άνθρωπος που χρησιμοποίησε φωνή, παραγόμενη από τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) για να εκφωνήσει ομιλία στο Κοινοβούλιο.

Η Τζέιν Κάμπελ, η οποία είναι μέλος της Βουλής των Λόρδων (άνω βουλή), αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ομιλία επειδή πάσχει από νωτιαία μυική ατροφία, μια εκφυλιστική, νευρομυική νόσο.

«Αυτή η τεχνολογία αιχμής θα μου επιτρέψει να συμμετέχω στις συζητήσεις με τη δική μου φωνή, αυτήν που είχα πριν επιδεινωθεί η κατάστασή μου εξαιτίας της αναπηρίας μου», είπε η 67χρονη βουλευτής στην εισαγωγή της. «Ελπίζω να συμφωνήσετε μαζί μου ότι πρόκειται για μια συγκλονιστική εξέλιξη για τη Βουλή των Λόρδων», συνέχισε, σε μια συζήτηση που ήταν αφιερωμένη στην υγεία.

Η Τζέιν Κάμπελ χρειάστηκε πάντως να λάβει ειδική άδεια από την επιτροπή διαδικασιών που είναι αρμόδια για την τήρηση του πρωτοκόλλου στη Βουλή των Λόρδων. Το 2021 η επιτροπή αυτή της είχε επιτρέψει να φέρνει στις συνεδριάσεις τη βοηθό της για να διαβάζει τις ομιλίες της, παρεκκλίνοντας από το πρωτόκολλο που ισχύει από το 1707 και απαγορεύει σε όσους δεν είναι μέλη της Βουλής να συμμετέχουν στις συζητήσεις.

Η Τζέιν Κάμπελ συνεργάστηκε με την ElevenLabs, μια εταιρεία εξειδικευμένη στην ανάπτυξη συνθετικών φωνών με φυσικό αποτέλεσμα, όπως ανέφερε η λογοθεραπεύτρια Γκάμπι Λάιμποβιτς στο Γαλλικό Πρακτορείο. Όπως εξήγησε, για να αναδημιουργηθεί μια φωνή πριν από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο ενδιαφερόμενος θα έπρεπε να είναι σε θέση να ηχογραφήσει προηγουμένως τουλάχιστον 400 φράσεις. Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση όμως, η παραγόμενη φωνή ήταν «ρομποτική» και δεν μετέφερε συναίσθημα. Σήμερα, αν και 30 δευτερόλεπτα ήχου αρκούν για την αναδημιουργία μιας φωνής, απαιτούνται 30-60 λεπτά ήχου ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η 67χρονη, επί δεκαετίες ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, διαγνώστηκε με νωτιαία μυική ατροφία όταν ήταν βρέφος και οι γιατροί προέβλεπαν ότι θα πέθαινε πριν κλείσει τα 2 της χρόνια. Διορίστηκε στη Βουλή των Λόρδων ως ανεξάρτητη (χωρίς κομματική ταυτότητα) το 2007.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ και AFP