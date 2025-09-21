Την πρώτη τους συμμετοχή σε αποστολή αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ πραγματοποίησαν βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη πάνω από την Πολωνία, στο πλαίσιο της επιχείρησης Eastern Sentry, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της άμυνας της Συμμαχίας μετά τις πρόσφατες παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones, σύμφωνα με το Reuters.

Η αποστολή, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα από τη βρετανική κυβέρνηση, είχε συμβολικό αλλά και επιχειρησιακό χαρακτήρα. «Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: θα υπερασπιστούμε τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ», τόνισε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι.

Δύο μαχητικά Typhoon της RAF απογειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής από στρατιωτική βάση στην ανατολική Αγγλία και περιπολούσαν πάνω από την Πολωνία, με στόχο την αποτροπή ρωσικών απειλών, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων με drones. Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, τα αεροσκάφη επέστρεψαν με ασφάλεια στη βάση τους.

Η Βρετανία χαρακτήρισε την επιχείρηση απάντηση στη «σοβαρότερη παραβίαση του ΝΑΤΟ» από τη Ρωσία, από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, Χαρβ Σμιθ, σημείωσε ότι τα βρετανικά αεροσκάφη επιχειρούν σε συντονισμό με τους συμμάχους κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας, υπογραμμίζοντας πως «παραμένουμε ευέλικτοι, ενωμένοι και έτοιμοι να προβάλλουμε ισχύ σε μεγάλη απόσταση».

Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 2,6% του ΑΕΠ έως το 2027, στέλνοντας μήνυμα προς την Ουάσινγκτον ότι το Λονδίνο είναι αποφασισμένο να συμβάλει ενεργά στην ασφάλεια της Ευρώπης. Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τις ευρωπαϊκές χώρες ότι επωφελούνται από την αμερικανική στήριξη χωρίς να επενδύουν αρκετά στην άμυνα.

Η βρετανική αποστολή στην Πολωνία πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων, καθώς η Εσθονία κατήγγειλε την Παρασκευή παραβίαση του εναέριου χώρου της από τρία ρωσικά μαχητικά, χαρακτηρίζοντάς την «πρωτοφανή και προκλητική». Ο Χίλι καταδίκασε το περιστατικό, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την τρίτη παραβίαση του ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου μέσα σε λίγες ημέρες.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε κάθε παράβαση, υποστηρίζοντας ότι τα αεροσκάφη του πετούσαν αποκλειστικά πάνω από διεθνή ύδατα.