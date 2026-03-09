Μαχητικό της βρετανικής Αεροπορίας (RAF) κατέρριψε drone που κατευθυνόταν στο Μπαχρέιν, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Μαχητικό Typhoon κατέρριψε drone

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας, το βράδυ της Δευτέρας, βρετανικό μαχητικό Typhoon της RAF ανέλαβε στρατιωτική δράση για την υπεράσπιση της Ιορδανίας και του Μπαχρέιν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καταρρίπτοντας ένα drone, το οποίο κατευθυνόταν στο Μπαχρέιν.

Επιπροσθέτως, το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας τόνισε ότι αμυντικές αεροπορικές αποστολές πραγματοποιούνται επίσης για την υποστήριξη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

An update on UK operations in the Middle East, 09 March 2026. pic.twitter.com/dXbvxEn1iT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 9, 2026

Ενίσχυση της παρουσίας στον Περσικό Κόλπο

Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, υπογραμμίζει ότι θα ενισχύσει τις δυνάμεις του στον Περσικό Κόλπο. Σημειώνει ότι ελικόπτερα Widcat έχουν φτάσει στην Κύπρο αλλά και ένα ελικόπτερο Merlin για την απόκρουση εναέριων απειλών.

