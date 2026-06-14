Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την ενεργότερη εμπλοκή του Λονδίνου στην ανάσχεση των ρωσικών πετρελαϊκών εσόδων, οι ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου ακινητοποίησαν σήμερα, Κυριακή 14 Ιουνίου, στη Μάγχη ένα δεξαμενόπλοιο (τάνκερ) που φέρεται να ανήκει στον σκιώδη στόλο της Μόσχας. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Βρετανία ηγείται μιας τέτοιας επιχείρησης, με στόχο να πληγεί η χρηματοδότηση του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία.

Η συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής σε στενή συνεργασία με τις γαλλικές αρχές.

Στο δεξαμενόπλοιο «Smyrtos», το οποίο πλέει υπό σημαία Καμερούν, επιβιβάστηκαν άνδρες των ειδικών δυνάμεων του Βασιλικού Ναυτικού (Royal Navy) μαζί με αξιωματικούς της Εθνικής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας (NCA) της Βρετανίας.

Η έφοδος υποστηρίχτηκε από αέρος με ελικόπτερα Chinook και άλλα αεροσκάφη, ενώ στη θάλασσα κινητοποιήθηκαν μια φρεγάτα και ένα ναρκαλιευτικό.

Σύμφωνα με επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση, το τάνκερ τίθεται υπό κράτηση και οδηγείται στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Αγγλίας, προκειμένου να συνεχιστούν οι σχετικές έρευνες.

Δείτε βίντεο από το βρετανικό ρεσάλτο:

«Αυτή η επιτυχής επιχείρηση αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα στη Ρωσία, υπενθυμίζοντας σε όσους συντηρούν τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία ότι δεν πρόκειται να τους επιτρέψουμε να κρυφτούν», δήλωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ.

Η δυναμική αυτή παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο πολιτικής πίεσης για τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος μόλις την προηγούμενη εβδομάδα έχασε τον Υπουργό Άμυνας της κυβέρνησής του, μετά από έντονη διαφωνία που είχαν οι δυο τους σχετικά με το ύψος των αμυντικών δαπανών.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε παράσχει τη σχετική εξουσιοδότηση στις ένοπλες δυνάμεις για την επιβίβαση και κράτηση ύποπτων ρωσικών πλοίων από τον περασμένο Μάρτιο. Η Δύση υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα πλοία επιτρέπουν στη Μόσχα να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να εξάγει το πετρέλαιό της.

Ωστόσο, παρά την αλλαγή στάσης του Λονδίνου, ανάλυση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters δείχνει ότι το μέτρο δεν είχε άμεσο αντίκτυπο στην κίνηση των πλοίων. Τα δεδομένα του πρακτορείου αποκαλύπτουν ότι ο αριθμός των ρωσικών πλοίων υπό καθεστώς κυρώσεων που διασχίζουν τα βρετανικά χωρικά ύδατα παρέμεινε ο ίδιος, τόσο πριν όσο και μετά την πρωθυπουργική ανακοίνωση για τη λήψη μέτρων. Μέχρι σήμερα, η συμμετοχή της Βρετανίας περιοριζόταν αποκλειστικά στην παροχή υποστήριξης σε αντίστοιχες επιχειρήσεις των Γάλλων και των Αμερικανών.