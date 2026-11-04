Ως ηχηρή αποδοκιμασία της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ και εξέλιξη που ενδέχεται να επηρεάσει τις διατλαντικές σχέσεις αντιμετωπίζουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν βρετανοί αναλυτές, η ξεκάθαρη επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου θα περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια κινήσεων του Αμερικανού προέδρου τα επόμενα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του.

Η εφημερίδα Guardian χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα ισχυρό πλήγμα για τον Τραμπ, επισημαίνοντας ότι οι Δημοκρατικοί αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να εμποδίζουν νομοθετικές πρωτοβουλίες, να μπλοκάρουν κυβερνητικούς διορισμούς και να διεξάγουν κοινοβουλευτικές έρευνες. Ωστόσο, όπως τονίζει, η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών δεν σημαίνει απαραίτητα αλλαγή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Αντιθέτως, εκτιμά ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να γίνει ακόμη πιο απρόβλεπτος στις σχέσεις του με τους Ευρωπαίους συμμάχους αλλά και γενικότερα.

Ανάλογη είναι η προσέγγιση και της εφημερίδας Financial Times, η οποία αποδίδει την εκλογική ανατροπή στη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για το αυξημένο κόστος ζωής, τις τιμές των καυσίμων και τον πόλεμο με το Ιράν. Το BBC με τη σειρά εστιάζει στο γεγονός ότι οι ψηφοφόροι επέλεξαν να περιορίσουν την εξουσία του Λευκού Οίκου.

Στο πολιτικό επίπεδο, προς το παρόν μόνο ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, χαιρέτισε το αποτέλεσμα ως απόρριψη της «πολιτικής του μίσους, του διχασμού και της οικονομικής ζημιάς». Γενικότερα, η εκλογική νίκη των Δημοκρατικών έγινε δεκτή θετικά και από προοδευτικούς πολιτικούς κύκλους στη Βρετανία.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ακόμη δεν υπάρχει, επίσημη τοποθέτηση του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ για το αποτέλεσμα. Το Λονδίνο πάντως καλείται να διατηρήσει ισορροπημένες σχέσεις με την Ουάσιγκτον, ανεξάρτητα από τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, σημειώνουν οι μετριοπαθείς αναλυτές.

Οι δύο χώρες συνδέονται ιστορικά με τη λεγόμενη «ειδική σχέση», όρο που καθιέρωσε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ το 1946. Η συνεργασία τους ενισχύθηκε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Ψυχρό Πόλεμο και εξακολουθεί να στηρίζεται στο ΝΑΤΟ, την ανταλλαγή πληροφοριών και τις στενές οικονομικές σχέσεις.

Παρά τη διαχρονική σημασία αυτής της συνεργασίας, η πολιτική Τραμπ έχει προκαλέσει τριβές μεταξύ των δύο πλευρών, ιδιαίτερα στα ζητήματα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, των εμπορικών δασμών και του πολέμου με το Ιράν. Για τη Βρετανία, το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο το νέο Κογκρέσο θα περιορίσει την πολιτική του Αμερικανού προέδρου ή θα οδηγήσει σε μια ακόμη πιο δύσκολη περίοδο στις σχέσεις Λονδίνου και Ουάσιγκτον.