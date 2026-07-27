Γράφει η Γιάννα Μυράτ

Ένας συνασπισμός 80 Βρετανών βουλευτών και ομολόγων κάλεσε τον νεοδιορισθέντα Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου ενός εκτενούς εμπάργκο όπλων και απαγόρευσης του εμπορίου που υποστηρίζει τους παράνομους εποικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Σε μια επιστολή, με επικεφαλής τον βουλευτή Κιμ Τζόνσον, κάλεσαν την κυβέρνηση να «αλλάξει αποφασιστικά τη στάση της για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού και να αποτρέψει τη συνεχιζόμενη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ».

Κάλεσαν επίσης την κυβέρνηση να αναγνωρίσει την έκθεση της Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία επικύρωσε τη συνεχιζόμενη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα.

Παράλληλα με την αναγνώριση του πορίσματος του ΟΗΕ, οι νομοθέτες προέτρεψαν την κυβέρνηση να εφαρμόσει πλήρως τη συμβουλευτική γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε στις 19 Ιουλίου 2024.

Θεωρεί ότι η κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ είναι παράνομη, ότι το Ισραήλ πρέπει να βάλει τέλος σε αυτή την κατοχή, να σταματήσει να δημιουργεί νέους οικισμούς, και να εκκενώσουν τους ήδη εγκατεστημένους.

«Η προηγούμενη κυβέρνηση ηθελημένα αγνόησε τις αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων. Δεν έχει ακόμη εκδώσει επίσημη απάντηση στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου του Ιουλίου 2024 που απαιτεί από τη Βρετανία να σταματήσει όλες τις ενέργειες που συμβάλλουν ή βοηθούν τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου [του Ισραήλ]», ανέφερε η επιστολή.

Και προσθέτει: «Τώρα είναι η ευκαιρία για αυτήν την κυβέρνηση και για εσάς, ως νέο Πρωθυπουργό, να γυρίσετε πραγματικά μια νέα σελίδα».

Η επιστολή έφερε τις υπογραφές διακεκριμένων νομοθετών, μεταξύ των οποίων η Νταϊάν Άμποτ, ο Τζέρεμι Κόρμπιν, η βαρόνη Τζένι Τζόουνς και η βαρόνη Βάρσι.

Σε ένα άρθρο για το Labor Outlook, ο Τζόνσον δήλωσε ότι η Παλαιστίνη έχει αναδειχθεί ως η «καθοριστική δοκιμασία» της δέσμευσης του Εργατικού Κόμματος στην αντίληψη ότι το διεθνές δίκαιο ισχύει για όλους.

«Αν καταδικάζουμε τις παραβιάσεις σε ένα μέρος του κόσμου ενώ τις δικαιολογούμε ή τις αγνοούμε αλλού, υπονομεύουμε την ίδια τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη που η Βρετανία ισχυρίζεται ότι υπερασπίζεται», είπε.

«Ο Μπέρνχαμ μάς λέει ότι έχει ένα σχέδιο για να ανανεώσει την εμπιστοσύνη στους Εργατικούς. Αν αυτή η ανανέωση σημαίνει κάτι, πρέπει να ξεκινήσει κάνοντας μια καθαρή ρήξη με τις αποτυχίες του Σταρμερισμού στην Παλαιστίνη. Εάν είμαστε πραγματικά σοβαροί να γυρίσουμε σελίδα, δεν θα υπήρχε πιο ξεκάθαρο μέρος για να ξεκινήσουμε», σημείωσε ο Τζόνσον.

Η επιστολή υποστηρίζεται από την Palestine Solidarity Campaign, η οποία ζητά την αποστασιοποίηση του Μπέρνχαμ από την επαίσχυντη κληρονομιά του πρώην πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ επιβάλλοντας εκτεταμένες κυρώσεις κατά του Ισραήλ, που περιλαμβάνουν πλήρες εμπάργκο όπλων, παύση κάθε στρατιωτικής συνεργασίας και διπλωματικής υποστήριξης, και πλήρη απαγόρευση κάθε εμπορίου.